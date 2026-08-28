Bassirou Diomaye Faye / Birame Diop

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, par ailleurs président en exercice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), a reçu jeudi au Palais de la République le général Birame Diop, récemment désigné président de la Commission de l’organisation sous-régionale.

La rencontre a porté sur plusieurs dossiers concernant la Cedeao, selon la présidence sénégalaise, qui a rendu compte de l’entretien sur ses plateformes officielles. Parmi les sujets abordés figurent le lancement de l’Eco, future monnaie communautaire, ainsi que le taux de versement des prélèvements communautaires.

Les deux responsables ont également évoqué la circulation des personnes et des biens dans l’espace communautaire. La question de l’opérationnalisation de la Brigade de lutte contre le terrorisme a aussi été au menu des échanges, selon la présidence sénégalaise. Ancien ministre des Forces armées du Sénégal, le général Birame Diop a été désigné le 18 juillet dernier président de la Commission de la Cedeao.

Il doit officiellement prendre ses fonctions en septembre. Sa désignation est intervenue dans la foulée de celle du président Bassirou Diomaye Faye comme président en exercice de la Cedeao, lors de la 69e session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’organisation, tenue à Freetown, en Sierra Leone.