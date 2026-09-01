Publié le 1 Sep 2026 - 11:46

Le gel des importations d’oignons levé

 

Le marché de l’oignon s’ouvre de nouveau aux importations. Le ministère de l’Industrie et du Commerce a annoncé, dans un communiqué publié hier, la levée officielle de la mesure de gel des importations d’oignons.

Cette mesure était en vigueur depuis le 16 janvier 2026. Elle avait été instaurée dans le cadre d’une période de régulation destinée à privilégier l’écoulement de la production nationale et à protéger les débouchés des petits producteurs locaux. Selon le ministère, la décision de lever le gel est liée à « l’évolution des disponibilités locales ».

Elle vise principalement à garantir un approvisionnement régulier et adéquat du marché intérieur, tout en veillant à la stabilité des prix pour les consommateurs. Avec la levée de cette mesure, les opérateurs concernés sont invités à prendre les dispositions nécessaires pour sa mise en œuvre. Le ministère demande notamment aux importateurs de se rapprocher de l’Agence de régulation des marchés (Arm).

L’objectif est de faciliter la reprise des importations tout en assurant un approvisionnement adapté aux besoins du marché. Le ministère de l’Industrie et du Commerce appelle par ailleurs l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur à faire preuve de responsabilité et à respecter scrupuleusement les dispositions liées à cette nouvelle mesure. A

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economie
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