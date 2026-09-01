Bradley Barcola à la première place - figurent dans le top 10 des plus gros transferts de l'été. Seuls le Real Madrid et le FC Barcelone parviennent à rivaliser avec l'appétit des clubs anglais.

Bradley Barcola (PSG > Liverpool) : 140 M€

À 23 ans, Bradley Barcola, transféré du PSG à Liverpool pour quelque 140 M€, est devenu le cinquième joueur le plus cher de l'histoire, le troisième Français, derrière Neymar (FC Barcelone > PSG, 222 M€, 2017), Kylian Mbappé (Monaco > PSG, 180 M€, 2017), Alexander Isak (Newcastle > Liverpool, 150 M€, 2025) et Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund > FC Barcelone, 145 M€, 2017). Le transfert du double champion d'Europe est la plus grosse vente de l'histoire du PSG devant celles de Neymar à Al-Hilal en 2023 (90 M€) et Gonçalo Ramos à l'AC Milan cet été (74 M€) (*).

Morgan Rogers (Aston Villa > Chelsea) : 138 M€

Vainqueur de la Ligue Europa avec Aston Villa et demi-finaliste de la Coupe du monde avec l'Angleterre, le meneur de jeu Morgan Rogers, 24 ans, est devenu, en s'engageant avec Chelsea pour 138 M€ jusqu'en 2033, l'international anglais le plus cher de l'histoire, devant Elliot Anderson (Nottingham Forest > Manchester City, 135 M€ cet été) et Jude Bellingham (Borussia Dortmund > Real Madrid, 127 M€, 2023).

Elliot Anderson (Nottingham Forest > Manchester City) : 135 M€

Milieu titulaire des Three Lions lors de la Coupe du monde, Elliot Anderson, 23 ans, a été acheté 135 M€ à Nottingham Forest par Manchester City. La saison dernière, durant laquelle il a disputé 50 matches toutes compétitions confondues avec Forest, personne n'a récupéré plus de ballons que lui en Premier League (306, soit au moins 94 unités de plus que n'importe quel autre joueur). Un seul joueur (James Garner, milieu d'Everton) a parcouru plus de kilomètres que lui.

Yan Diomandé (RB Leipzig > Real Madrid) : 125 M€

Le PSG, qui était parvenu à convaincre le jeune attaquant ivoirien de Leipzig, Yan Diomandé, de le rejoindre il y a déjà plusieurs mois (son agent était présent dès avril au Parc des Princes), s'est fait doubler dans la dernière ligne droite par le Real Madrid, moyennant 125 M€. Si l'on ajoute les bonus (15 M€), Diomandé est la recrue la plus chère de l'histoire du Real devant Jude Bellingham (127 M€ + 6 M€ en 2023 en provenance de Dortmund). Il avait été acheté 25 M€ il y a un an à Leganés.

Sandro Tonali (Newcastle > Tottenham) : 108 M€

Suspendu dix mois, en octobre 2023, à la suite d'une affaire de paris sportifs illicites, l'international italien Sandro Tonali, 26 ans, a refait la une de l'actualité cet été avec son transfert de Newcastle à Tottenham pour 108 M€, un montant record pour un joueur italien. La transaction pourrait redonner vie au Brescia Calcio, son club formateur disparu sportivement en juin 2025, via le mécanisme de solidarité de la FIFA.

Mateus Fernandes (West Ham > Tottenham) : 99 M€

Le milieu Mateus Fernandes, 22 ans, est l'un des trois joueurs achetés cet été par Tottenham (99 M€ à West Ham) dans ce top 10. Pas mal pour le 17e de la dernière saison de Premier League. L'international portugais (1 sélection) formé au Sporting a réussi à tirer son épingle du jeu malgré deux relégations consécutives avec Southampton (2024-2025), puis les Hammers (2025-2026).

Ayyoub Bouaddi (Lille > Manchester City) : 95 M€

À 18 ans, l'international marocain Ayyoub Bouaddi, vendu 95 M€ par Lille (96 matches depuis 2024) à Manchester City, est le plus jeune joueur de ce top 10. Le milieu de terrain, formé au LOSC, est aussi le joueur le plus cher vendu par le club d'Olivier Létang devant Leny Yoro (62 M€ vers Manchester United en 2024), mais aussi la deuxième plus grosse vente à l'étranger de l'histoire de la Ligue 1, derrière Bradley Barcola et devant Neymar.

Savinho (Manchester City > Tottenham) : 87,7 M€

En passant de Manchester City à Tottenham moyennant 87,7 M€ (près de 100 M€ bonus compris), l'ailier brésilien Savinho, 22 ans, retrouve son ancien coéquipier Xavi Simons, qu'il avait côtoyé au PSV. Le club londonien avait tenté de recruter l'ailier brésilien il y a un an pour une opération estimée à environ 50 M€. Les Citizens avaient toutefois refusé de laisser partir le joueur, qui avait ensuite prolongé son contrat jusqu'en 2031.

Bruno Guimaraes (Newcastle > Arsenal) : 87,5 M€

Le champion d'Angleterre Arsenal s'est offert les services de Bruno Guimaraes, 28 ans, qui a quitté Newcastle après trois saisons et demie chez les Magpies. Le montant du transfert s'élève à 87,5 M€. L'OL, qui possédait un intéressement de 20 % sur la plus-value à la revente réalisée par Newcastle, à qui il avait cédé l'international brésilien (48 sélections) lors de l'hiver 2022, a récolté près de 7,5 M€ dans l'opération.

Anthony Gordon (Newcastle > FC Barcelone) : 80 M€

L'international anglais Anthony Gordon s'est engagé pour cinq saisons avec le FC Barcelone, double champion d'Espagne en titre, pour 80 M€. L'ailier de 25 ans, en provenance de Newcastle, était la première recrue estivale du Barça, en quête de renforts offensifs pour pallier le départ de son buteur polonais Robert Lewandowski, 37 ans, au Chicago Fire (MLS). Formé à Everton, Gordon avait rejoint Newcastle en 2023 pour environ 50 M€.

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