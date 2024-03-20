Critiqué malgré son efficacité pour son investissement défensif ou son influence sur le collectif, Kylian Mbappé assume pleinement sa manière de jouer. L'attaquant du Real Madrid estime que ses qualités sont désormais tellement installées dans les esprits que le regard se porte davantage sur ce qu'il ne fait pas.

Les buts ne suffisent plus toujours à Kylian Mbappé (27 ans) pour échapper aux débats. Malgré un rendement offensif toujours aussi important, le capitaine de l'équipe de France continue d'être régulièrement repris sur ses courses défensives, son volume de jeu ou les conséquences de son positionnement sur l'équilibre collectif. Dans un entretien accordé à France Football, le Madrilène a longuement répondu à ces critiques.

K. Mbappé – «on regarde ce que quelqu'un ne fait pas»

Mbappé estime d'abord payer la régularité avec laquelle il évolue au plus haut niveau depuis près d'une décennie. «Je pense que ce n'est pas normal, mais c'est la vie de quelqu'un qui a côtoyé l'excellence pendant des années. Je ne suis plus dans la nouveauté. Tout le monde sait depuis des années ce que je sais faire» , a expliqué l'ancien Parisien. Selon lui, ses qualités offensives sont désormais considérées comme acquises, au point de ne plus forcément être valorisées de la même manière.

«C'est humain de toujours regarder ce que quelqu'un ne fait pas. Quand cela fait dix ans qu'il le fait, on ne regarde plus ce qu'il fait. On sait qu'il sait le faire. Donc on essaie toujours de regarder ce qu'il ne fait pas» , a poursuivi Mbappé, qui assure ne plus prendre ces observations personnellement. Une manière d'expliquer pourquoi les discussions autour de son pressing ou de son activité sans ballon peuvent parfois prendre davantage de place que ses performances devant le but.

Mbappé estime ne pas nuire au collectif

Le Français se montre encore plus catégorique lorsqu'on lui suggère que son rendement individuel pourrait parfois nuire au collectif. «C'est un discours qui a moins de sens. Parce que si je ne marque pas, on va me demander pourquoi je ne marque pas» , a répondu le capitaine des Bleus. «Je pense que le but du football, c'est de marquer des buts, d'en marquer un de plus que l'adversaire. Un joueur qui marque des buts ne sera jamais un problème dans une équipe, parce que je n'ai jamais vu une équipe gagner des titres en marquant zéro but.»

Mbappé ne ferme pas pour autant la porte à toutes les remarques. Il assure simplement avoir appris à faire le tri. «Il y a la critique constructive et celle qui est un peu plus bête. Ce n'est pas quelque chose qui m'effraie quand je dois prendre une décision.» Et lorsque le Merengue estime devoir suivre une direction, les réactions extérieures ne changent rien à son choix. «Si je sais que c'est la bonne décision, ou que ce n'est peut-être pas la bonne mais qu'elle est nécessaire, mes antécédents l'ont prouvé : je vais tout droit.»

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