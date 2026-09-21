Quelques heures après la publication de la première liste de Patrick Vieira ce vendredi 18 septembre, coach El Hadj Cissé décrypte les choix du nouveau sélectionneur national. Entre défense renforcée, concurrence chez les gardiens et 8 nouveaux visages, le formateur au Racing de Dakar livre son analyse.

Quels enseignements tirer de la première liste de Patrick Vieira ?

Patrick se montre très diplomate avec une liste de joueurs sélectionnés pour un rassemblement de fraternité, de communion et d'abnégation qu'il prône en tant que sélectionneur national qui connaît le très haut niveau, mais surtout un groupe qui doit retrouver très vite son statut de numéro 1 en Afrique. Avec des cadres dans chaque ligne, des jeunes prometteurs et les nouveaux sélectionnés qui aspirent à jouer pour le Sénégal.

On sent la patte Vieira ou c'est encore l'héritage Pape Thiaw / Aliou Cissé ?

La patte Vieira, nous ne pouvons pas dire cela en ce moment sans voir l'équipe jouer sous sa direction. Peut-être l'héritage de joueurs qui ont connu la Tanière et qui continuent de poursuivre l'aventure avec Patrick.

Avec une défense totalement renouvelée : Malang Sarr, Sadibou Sané, Sanganté, Lamine Sy. Est-ce le chantier prioritaire de Vieira ?

Je dirais plutôt une défense renforcée par la venue de joueurs confirmés pour encore apporter une solidité défensive qui était déjà une marque de fabrique avant la déroute en Coupe du monde avec beaucoup de buts concédés. En effet, c'est une priorité pour tout entraîneur et sélectionneur d'avoir une bonne assise défensive.

Vieira a conservé beaucoup de cadres de l'équipe, mais d'autres n'en font pas partie. Avez-vous été surpris par certaines absences ou c'était prévisible ?

Pratiquement non, pourvu que nous allions vers une nouvelle ère avec d'autres objectifs du projet du nouveau sélectionneur national, c'est prévisible.

La concurrence pour le statut de N°1 est lancée chez les portiers, notamment entre Mory Diaw et Yehvann Diouf. Lequel de ces deux est favori, selon vous ?

Je pense que dans la hiérarchie des gardiens de but, Mory était pressenti comme le N°2 derrière Édouard. Les cartes seront rebattues, bien que le coach des gardiens et le sélectionneur veilleront au plus performant en club et surtout à celui qui sera en adaptation du système qui sera mis en place pour représenter un pourcentage important derrière l'équipe et la confiance devant les buts.

8 nouveaux dont Pape Moussa Fall seul joueur de Ligue 2 : qu'est-ce que Vieira cherche à envoyer comme message aux binationaux et aux jeunes ?

C'est un message fort pour dire aux jeunes joueurs et à tous les joueurs sélectionnables d'être prêts et performants, quel que soit le niveau où ils évoluent, afin de prétendre porter le maillot national.

À quel genre d'équipe, du point de vue du style de jeu, devrait-on s'attendre avec Patrick Vieira ?

Patrick essayera de mettre un style de jeu adapté aux profils de joueurs qu'il a convoqués. Mais, selon moi, rester dans la continuité du football pratiqué jusqu'ici avec un style combiné entre un jeu de déséquilibre et un jeu direct pour faire concerner tout le monde.

La question de son adjoint se pose également. Pour un entraîneur comme Vieira, qui ne connaît pas très bien le football local et africain, n'est-il pas mieux indiqué d'avoir à ses côtés quelqu'un qui maîtrise cette culture footballistique ?

Je pense qu'avec un nom qui circule à ses côtés, c'est rassurant. Issa Aïdara, avec ses anciens collaborateurs, ça peut faire l'affaire.

Cette trêve de 3 matchs, est-ce le bon moment pour tester ou faut-il déjà assurer les points pour la CAN 2027 ?Le temps passe vite et les matchs s'enchaînent. Du coup, c'est le bon moment pour rattraper le temps perdu. Donc une belle fenêtre pour jauger la nouvelle équipe en place afin d'aller défendre notre titre de champion d'Afrique.

LOUIS GEORGES DIATTA