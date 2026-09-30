Le Sénégal s'est imposé face à l'Éthiopie, lors de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027, ce mardi, sur un score étriqué (0-1). Le but de la victoire a été inscrit par Ibrahim Mbaye.

Patrick Vieira a enregistré sa première victoire sur le banc des Lions, après le nul décevant contre le Mozambique. Cette victoire face à l'Éthiopie (0-1) permet au Sénégal de garder la deuxième place, à égalité de points avec l'actuel leader, le Mozambique (1er, 4 pts, +3), large vainqueur du Soudan (4-1).

Un 3-4-3 et un onze de départ remanié

Comme on pouvait s'y attendre, Patrick Vieira a apporté des changements pour le match de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2027 contre l'Éthiopie. Le sélectionneur national a complètement chamboulé ses choix par rapport à sa première sortie sur le banc des Lions. Après le 4-3-3 en première période et le 4-4-2 en seconde période, le champion du monde 1998 a décidé de jouer avec trois défenseurs (3-4-3), ce mardi. Ce changement de système s'est fait au détriment de Lamine Sy et Pape Matar Sarr, qui cèdent leur place à Malang Sarr et Ibrahim Mbaye.

Vieira a reconduit Yehvann Diouf dans les cages. Il a titularisé pour la première fois Malang Sarr aux côtés du duo Moussa Niakhaté - Sadibou Sané. Dans ce cas de figure, El Hadji Malick Diouf et Assane Diao se retrouvent en piston ; alors que Lamine Camara et Pape Gueye occupent l'entrejeu. En attaque, on retrouve le trio Ibrahim Mbaye à droite, Abdallah Sima à gauche et Nicolas Jackson en pointe.

Un but et c'est tout

Après le nul décevant face au Mozambique, vendredi dernier, les champions d'Afrique devaient réagir en renouant avec le succès pour faire respecter leur statut de favori de la poule J. Avec quatre attaquants à l'œuvre, l'équipe sénégalaise ne va pas tarder à se signaler. La première alerte est venue d'une frappe de Pape Gueye à la 3e minute. Sur une talonnade de Jackson, le joueur de Villarreal a armé son tir, qui est malheureusement repoussé par le portier éthiopien. Mais les Éthiopiens ne se sont pas laissé intimider pour autant. Les hommes de Yohannes Sahle ont affiché leurs intentions de ne pas attendre les Sénégalais en formant un bloc bas. Les Walias n'ont pas hésité à se porter vers l'avant pour essayer de prendre à défaut la défense sénégalaise.

Le Sénégal contrôle le jeu et va concrétiser sa domination assez vite. Après une belle conduite de balle dans les 25 derniers mètres du camp éthiopien, Nicolas Jackson sert idéalement Ibrahim Mbaye, qui a trouvé la lucarne droite d'Ambissa pour ouvrir le score (11e, 0-1).

Les Lions n'ont pas fait l'erreur du match contre le Mozambique. Malgré les assauts répétés de l'adversaire, Moussa Niakhaté et ses coéquipiers ont réussi à conserver cet avantage jusqu'à la pause.

La patte Vieira patine

Ce résultat permet au Sénégal de regagner la pelouse du Bahir Dar Stadium avec plus d'assurance. Pourtant, l'équipe sénégalaise ne parviendra pas à maîtriser le jeu, malgré le score en sa faveur. À l'image de la fin de la première période où ils ont été mis en difficulté dans les cinq dernières minutes, les Lions n'ont pas su imposer leur jeu. Les Éthiopiens ont pris beaucoup d'initiatives en attaquant leur camp. Ils ont aussi reçu un coup de main avec les nombreuses pertes de balles des Sénégalais.

La configuration de jeu mise en place par Patrick Vieira ne semble pas convenir aux joueurs, qui ont l'habitude d'évoluer sur le 4-3-3. Des retards lors du repli des pistons sont notés, notamment à droite où Assane Diao accuse du retard dans son replacement à cause de sa position très haute sur le côté. Ce qui laisse des espaces à l'adversaire. Heureusement pour le Sénégal, les attaquants éthiopiens manquent d'efficacité devant le but de Yehvann, qui a sorti le grand jeu pour sauver ses coéquipiers. À la 57e minute de jeu, le portier de Nice s'est déployé pour repousser la tête de Markneh.

Face à l'incapacité de son équipe à dérouler un jeu cohérent, le coach a effectué des changements en apportant du sang neuf au milieu avec les entrées de Gana Gueye (55e, Assane Diao) et Bara Sapoko Ndiaye (65e, Pape Gueye). Le jeu sénégalais a retrouvé un peu plus de rythme et de créativité. Les Lions se sont même créé quelques opportunités. Sur une passe de Mbaye, Jackson (86e) a buté sur le portier. Dans les arrêts de jeu, l'entraîneur a joué avec quatre défenseurs en faisant entrer Lamine Sy (90e +1, Ibrahim Mbaye) sur le flanc droit de la défense.

Après deux rencontres soldées sur un nul et une victoire, l'ère Patrick Vieira démarre timidement. Le technicien français tarde à imprimer sa patte et donne l'impression de chercher ses repères. Le champion du monde 1998 va devoir profiter du match amical contre les Comores, le 5 octobre prochain au Vélodrome, pour mettre en place quelque chose de plus convaincant. Il pourra compter sur la disponibilité de certains cadres, comme Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye.

COACH EL HADJI CISSÉ SUR ÉTHIOPIE / SÉNÉGAL « Le contenu des matchs ne rassure pas » Malgré sa victoire 0-1 en Éthiopie, le Sénégal de Patrick Vieira n'a pas convaincu. Pour le technicien El Hadji Cissé, le bilan est insuffisant : défense à trois illisible, milieu sans créativité et joueurs qui « se marchent dessus ». Le Sénégal a remporté sa première victoire dans les éliminatoires de la CAN 2027 face à l'Éthiopie. Quel est votre sentiment général sur cette courte victoire des Lions ? Un sentiment de doute pour la suite de la compétition. Le contenu des matchs ne rassure surtout pas. Une équipe qui peine à produire du jeu et à créer des situations franches de but pour marquer. Patrick Vieira est passé du 4-3-3 contre le Mozambique à un 3-4-3 face à l'Éthiopie. Qu'est-ce que ce changement a apporté selon vous ? Ce changement de dispositif a causé d'énormes difficultés aux différents joueurs, dont les profils sont souvent identiques. L'équipe a été statique, pas beaucoup de mouvement dans le jeu de déséquilibre entre les lignes ; les joueurs peinent à faire de bonnes relances, à défaut de trouver les deux relayeurs pour les sorties de balle. On a vu l'équipe manquer de maîtrise dans le jeu, un manque de coordination et de fluidité. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour vous ? Tout, si je peux m'exprimer ainsi. Par exemple, au niveau de la défense à 3, Sadibou n'est pas à l'aise dans cette position, de pouvoir intervenir dans les couloirs et retrouver l'axe de la défense pour couvrir les deux autres quand le ballon est à gauche ; Niakhaté réagit tardivement aux attaques rapides des Éthiopiens qui vont très vite, et Malang manque de repères dans les moments cruciaux de l'attaque adverse. Par ailleurs, il a commis des erreurs techniques qui ont failli profiter aux offensifs éthiopiens, qui pèchent dans le dernier geste. Le coach a mis en place des combinaisons inédites, comme la défense à trois, avec Sadibou Sané, Moussa Niakhaté et Malang Sarr. Comment avez-vous trouvé ce trio aujourd'hui ? Que dire de la première de Sarr avec les Lions ? Ils se marchaient dessus parce qu'ils jouent le même rôle en défense. Des erreurs techniques qui reviennent souvent durant toute la rencontre. Le manque de repères dans les différentes interventions face à des attaquants vifs et très techniques. Sarr a eu du mal durant cette rencontre, avec beaucoup d'hésitations, de mauvais choix dans ses relances, des duels perdus avec tout le bien que nous attendions de lui. Avec deux milieux en pivot, l'équipe du Sénégal a manqué de créativité et de profondeur. Cela n'avait pas non plus fonctionné contre le Mozambique. Est-ce à dire que le milieu à trois est le mieux indiqué pour l'équipe sénégalaise ? L'équipe du Sénégal est meilleure dans le jeu avec un milieu à 3, que ce soit avec une pointe basse, c'est-à-dire une sentinelle derrière et des relayeurs des deux côtés, ou deux milieux défensifs avec un meneur de jeu pour alimenter l'attaque. L'équipe joue mieux et je pense que c'est l'identité de notre football depuis toujours. Le Sénégalais adore le beau jeu et le spectacle vivant avec de l'efficacité. Ce qui nous a permis de gagner et de trôner ces décennies sur le toit de l'Afrique. Pour les prochaines sorties des Lions, à la place de Vieira, reviendriez-vous à une défense à 4 et 3 milieux, ou continueriez-vous à travailler sur le système à 3 défenseurs ? Bien sûr que je jouerais plus simplement : avec une défense à 4, un milieu à 3 et une attaque à 3 également. Dans ce cas, quels joueurs choisiriez-vous pour jouer le 4-3-3 ? Probablement, je reviendrais d'abord aux acquis et resterais dans la continuité avec les joueurs performants pour retrouver la force de ces dernières années. Yehvann Diouf - Lamine Sy, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf - Gana Gueye, Pape Gueye, Bara Sapoko - Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Ibrahim Mbaye. 4 points en 2 déplacements compliqués (Maputo + Éthiopie). Comment appréciez-vous les débuts de l'ère Vieira, sur le plan comptable et tactique ? Insuffisant sur le plan comptable, ces dernières années nous étions déjà à 6 points sur autant de sorties. Sur le plan tactique, un effort à faire parce que l'équipe se déchire, l'organisation de l'équipe est chahutée même devant les petites nations du football actuel. C'est à travailler davantage.

LOUIS GEORGES DIATTA