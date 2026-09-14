Allumée à Athènes, la flamme olympique des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 est arrivée au Sénégal samedi 12 septembre. Portée par 100 Linguères en grands boubous jaune et rouge, elle a quitté le Palais présidentiel pour rejoindre la Place du Souvenir africain, dans une ambiance festive. À 49 jours de l'ouverture, le Sénégal entre ainsi dans la dernière ligne droite de ce rendez-vous historique.

La flamme est arrivée. Et avec elle, un peu de l'ambiance des Jeux. Samedi, Dakar a vécu l'un de ces moments qui donnent un visage concret aux grands événements. Après avoir été accueillie au Palais présidentiel, la flamme olympique a pris la route de la Place du Souvenir africain, portée par un cortège de 100 Linguères.

Vêtues de grands boubous jaune et rouge vif, elles ont parcouru plus d'un kilomètre sous les regards du public. Une séquence à la fois solennelle et populaire, où le symbole olympique s'est mêlé à une image bien sénégalaise. La musique et les prestations de plusieurs artistes ont ensuite donné à la cérémonie des airs de fête.

Pour le Premier ministre Al Aminou Lô, l'arrivée de la flamme constitue une étape particulière dans l'aventure de Dakar 2026. « C'est avec une émotion particulière que nous accueillons aujourd'hui, sur le sol sénégalais, cette Flamme allumée à Athènes et portée jusqu'à Dakar », a-t-il déclaré. Elle porte, selon lui, « une histoire, un idéal et une promesse » autour des valeurs de « paix, de respect, d'amitié et d'excellence ».

Plus que des Jeux

Le chef du gouvernement a surtout voulu rappeler ce que représente Dakar 2026 pour le Sénégal et pour le continent. Le pays sera le premier d'Afrique à accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse. « L'Afrique accueille. Dakar célèbre. Et le Sénégal s'apprête à vivre un moment historique », a-t-il lancé.

Pour Al Aminou Lô, le rendez-vous ne doit donc pas être réduit aux compétitions. Dans quelques semaines, le Sénégal accueillera des jeunes sportifs venus du monde entier. « Notre pays sera observé, découvert et entendu », a-t-il souligné. Dakar deviendra ainsi un lieu de rencontre entre « les continents, les cultures et les générations ».

Le Premier ministre veut surtout profiter de cette exposition pour montrer le pays sous un autre jour. « À travers ces Jeux, nous faisons connaître notre pays autrement : son histoire, sa culture, sa créativité, son hospitalité, son savoir-faire et surtout la vitalité de sa jeunesse », a-t-il expliqué.

Mais derrière cette vitrine, le gouvernement veut aussi laisser quelque chose aux Sénégalais après le départ des délégations. L'héritage des Jeux devra se retrouver dans les compétences acquises, les talents révélés, les vocations suscitées, les infrastructures et les opportunités offertes aux jeunes.

Une ambition que le Premier ministre résume avec des mots simples : « Nous voulons que chaque jeune Sénégalais puisse regarder ces Jeux et se dire : moi aussi, je peux rêver grand, moi aussi, je peux réussir, moi aussi, je peux contribuer à l'avenir de mon pays. »

La flamme sur les routes

La cérémonie de Dakar n'était que le début. Dès lundi 14 septembre, la flamme entamera son parcours dans la région de Dakar. Elle y restera jusqu'au 27 septembre avant de poursuivre sa route dans les autres régions, du 29 septembre au 24 octobre. Elle reviendra ensuite dans la capitale du 28 au 30 octobre.

Au total, les 14 régions du Sénégal seront traversées en 30 étapes. Le périple prendra fin le 30 octobre, à la veille de la cérémonie d'ouverture des JOJ, prévue le 31 octobre. ‘’Les JOJ 2026 commencent. Et avant le premier coup de sifflet, avant la première médaille, c’est la flamme qui va porter notre message. Dans les semaines à venir, elle traversera nos 14 régions. Nos écoles, nos stades, nos quartiers, nos villages. Elle ira à la rencontre de nos jeunes, de nos champions, de nos rêves. Elle nous rappellera que ‘les Jeux, ce n’est pas seulement une compétition. C’est une promesse’. La promesse que le Sénégal croit en sa jeunesse. La promesse que nous savons accueillir le monde. La promesse que nous sommes à la hauteur’’, a indiqué le président du COJOJ, Mamadou Diagna Ndiaye.

Présente à Dakar, la présidente du Comité international olympique, Kirsty Coventry, a insisté sur la portée africaine de l'événement. Elle espère que ces Jeux contribueront à changer le regard porté sur le continent. « Ça va probablement changer beaucoup d'idées sur l'Afrique », a-t-elle déclaré, tout en misant sur l'effet que Dakar 2026 pourrait avoir sur la confiance de la jeunesse africaine.

La ministre des Sports, Djirèye Clotilde Coly, a également salué cette étape, après avoir assisté à la cérémonie d'allumage à Athènes. Elle a félicité le COJOJ et les Linguères pour leur prestation.

Pour le Premier ministre, le message est désormais clair. « À travers Dakar 2026, le Sénégal fait le choix de la confiance : confiance dans sa jeunesse, confiance dans ses capacités et confiance dans son avenir », a-t-il affirmé.

La flamme va maintenant sillonner le pays. De Dakar aux autres régions, elle portera pendant plusieurs semaines le même message : les Jeux approchent et, avec eux, un rendez-vous que le Sénégal veut faire vivre bien au-delà des stades.

MAMADOU DIOP