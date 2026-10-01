Il va falloir revoir l’expression. Loin d’être neutre, le comité central de l’Association suisse de football (ASF) a claqué un communiqué pour annoncer sa désolidarisation de Gianni Infantino. La fédé helvète retire son soutien pour un nouveau mandat du vilain chauve à la tête de la présidence de la FIFA. Cette décision est issue de sa séance du 25 septembre.

« Cette décision fait suite à une réévaluation approfondie des développements intervenus au cours des derniers mois, peut-on lire. Du point de vue de l’ASF, plusieurs événements soulèvent des questions fondamentales concernant la direction, la gouvernance, la transparence et les processus décisionnels au sein de la FIFA. Cela concerne en particulier les questions de clarté des règles et d’intégrité des compétitions dans le cas Balogun, ainsi que l’intégration institutionnelle et les responsabilités en lien avec FIFA Forward Enterprise. »

Un manque de transparence selon Knäbel

Peter Knäbel, président de l’ASF, explique que « l’Association suisse de football attend de la direction de la FIFA qu’elle respecte les normes les plus élevées en matière de transparence, de traçabilité et de responsabilité institutionnelle. […] Dans le même temps, des questions essentielles concernant le contexte, les responsabilités et les processus décisionnels restent ouvertes. Comme celles-ci ne sont pas clarifiées de manière convaincante, nous ne pouvons pas assumer la responsabilité de continuer à soutenir la candidature de Gianni Infantino. »

C’est donc ça, le multivers.