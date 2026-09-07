Teungueth FC, en déplacement à Bissau, a remporté la première manche de sa confrontation avec le FC Canchungo (0-1), ce samedi, comptant pour le premier tour préliminaire de la Ligue des champions. Les champions du Sénégal en titre prennent une option pour la qualification à une semaine du match retour.

Teungueth FC a réalisé une bonne opération lors de son déplacement à Bissau pour affronter le FC Canchungo, ce samedi, dans le match aller du premier tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. Le club de Rufisque s'est imposé sur le score d'un but à zéro, à l'Estádio Nacional 24 de Setembro, pratiquement vide. Ce résultat permet aux Sénégalais de prendre une bonne option pour la qualification au second tour préliminaire.

Il a fallu beaucoup de patience aux champions du Sénégal en titre, car le but est arrivé tardivement. Face à une équipe bissau-guinéenne déterminée et motivée, malgré l'absence de mobilisation des supporters, les Rufisquois ont eu du mal à trouver la faille. Se livrant à une bataille acharnée au milieu de terrain, les deux équipes n'ont pas su se créer de réelles occasions de but. Il y a eu un léger mieux pour les visiteurs, qui ont obtenu quelques situations de jeu, mais n'ont pas véritablement inquiété le portier de Canchungo. Les Bleu et Blanc ont résisté aux tentatives d'assaut des hommes de Malick Daf. C'est dans l'ultime minute du temps réglementaire que le mur a cédé, au grand bonheur des Sénégalais. Sur un exploit individuel, Mame Diaw (90e, 0-1), qui a récupéré la balle au milieu de terrain, a décoché un tir aux abords de la surface de réparation, dévié de la tête par le défenseur bissau-guinéen, qui finit sa course au fond des filets.

Malick Daf : « Ça va être un autre match au retour »

À la fin de la rencontre, l'entraîneur de Teungueth FC s'est réjoui des trois points pris à l'extérieur. « En football, déjà venir gagner à l'extérieur n'est pas facile. Quel que soit l'adversaire qui est en face, il est champion chez lui, nous on est champions chez nous. On est venus gagner, c'est le résultat que je prends comme très positif », a déclaré Malick Daf au micro de Dsports. Le technicien sénégalais a aussi pointé les difficultés rencontrées dans la préparation et le déroulement du match. « C'est la première fois que je joue contre cette équipe de FC Canchungo.

Je n'avais jamais eu de vidéo. Maintenant qu'on la connaît, ça va être un autre match au retour. Ça a été très chaud. Mais il faut s'adapter. L'Afrique, c'est comme ça. Parfois des terrains difficiles, une chaleur accablante. Mais si on veut aller loin, il faut que mentalement nos joueurs soient prêts. » Il s'est également prononcé sur l'adaptation des nouvelles recrues et le manque d'expérience de la scène continentale de certains joueurs. « Il y a beaucoup de nouveaux joueurs et ils doivent s'adapter au plan de jeu de l'équipe. Ce n'est pas du jour au lendemain. À part Moustapha Guèye et Mbaye Ndiaye, tous les autres découvrent l'Afrique. Il faut leur faire confiance et continuer à travailler. Avec le groupe qu'on a, si on est patient, on aura de bonnes choses dans le futur. »

Malick Daf se projette déjà sur la prochaine étape : la manche retour avec l'objectif de se qualifier au second tour préliminaire. « Il y a deux phases : il y a le match aller et le match retour. Le match aller est fini, on a gagné. Maintenant, il faut bien préparer ce match retour. On a bien tenu, on a bien défendu, on a marqué un but. On gagne 1-0. La première phase est finie. Il reste la deuxième phase. Il faut se remobiliser, rentrer tranquillement, et préparer le prochain match, essayer de le gagner comme on l'a fait à l'aller Inch'Allah. »

Teungueth FC va recevoir le FC Canchungo dimanche prochain, le 13 septembre, pour le match retour. La Colombe Sportive et le Stade Malien, dont le vainqueur affrontera celui de l'affiche TFC - FC Canchungo au prochain tour, ont fait match nul (0-0).

LOUIS GEORGES DIATTA