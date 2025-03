Dans le cadre de la lutte contre l'émigration irrégulière, 59 nouveaux candidats ont été interpellés par la gendarmerie à Mbodiène. Selon un communiqué de la Division de la communication de la gendarmerie nationale parvenue à notre rédaction, le haut commandement poursuit et intensifie ses opérations de lutte contre l'émigration irrégulière.

Au cours d’une patrouille nocturne à la plage de Mbodiène, la brigade territoriale de Joal a procédé à l’interpellation de 59 nouveaux candidats, dont 16 filles. Ce nombre vient s'ajouter aux 374 individus arrêtés durant le week-end du 14 au 16 mars 2025 par la gendarmerie, entre Mbour et Fatick, portant le bilan à 433 candidats à l'émigration irrégulière, dont 154 Guinéens, 72 Gambiens (62 garçons et 10 filles), 25 Ivoiriens, 25 Nigérians, un Sierra-Léonais, un Malien, une Ghanéenne et des Sénégalais. Sept des organisateurs, d'après la même source, ont également été arrêtés et d'importantes ressources logistiques saisies.