Dans un communiqué transmis à ‘’EnQuête’’, il est indiqué de Tysilio va installer une station photovoltaïque innovante de par son concept intégré, écologique, modulable (la puissance peut varier selon les besoins), déplaçable (conteneur aménagé pour ranger le matériel), réplicable et connectée. C’est à Sedhiou, dans le sud du Sénégal. Elle permettra d’identifier très précisément les besoins, car c’est également une centrale de mesure des consommations du site. Elle pourra éventuellement être agrandie au terme d’une année de fonctionnement environ. Tysilio développera également des analyseurs mobiles pour relever les consommations des autres sites éloignés sur le domaine.

La TSS, équipée d’une batterie de 60 kWh, produira 32,8 MWh/an, ce qui représente une économie de près de dix millions de F CFA par an pendant 25 ans (économie de carburant et de maintenance d’un générateur diesel). Sa durée de vie est de 25 ans environ avec un remplacement de batterie tous les 10 ans. ‘’A Sédhiou, il s’agit d’installer une station dont profitera un domaine agricole communautaire (Dac)’’, dit-on dans la-note.

La TSS est une solution hybride qui permet de réduire les charges et l’empreinte CO2 et d’apporter une source d’énergie propre et rentable à tout type d’infrastructure connectée à un réseau défaillant ou onéreux, ou fonctionnant avec des groupes électrogènes. Le Programme des domaines agricoles communautaires a été créé en 2014 et illustre la volonté des autorités du Sénégal de contribuer à la réduction de la précarité sociale en milieu rural et péri-urbain par la promotion de l’entreprenariat agricole des jeunes et des femmes et, in fine, d’assurer le développement économique et social de ces zones.