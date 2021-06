Deux jours plus tard, Kylian Mbappé (22 ans, 43 sélections et 17 buts) n’a pas digéré. L’attaquant de l’équipe de France n’avait pas été nommé. Mais il était clair que son coéquipier Olivier Giroud (34 ans, 107 sélections et 46 buts) le ciblait lorsqu’il regrettait que les ballons n’arrivent pas malgré ses appels face à la Bulgarie (3-0) mardi. Résultat, le Parisien est apparu agacé mercredi et a même demandé l’autorisation d’aller donner sa version en conférence de presse. Une demande refusée par le sélectionneur Didier Deschamps. C’est pourquoi Giroud a pris l’initiative d’aller s’expliquer avec son jeune partenaire, raconte la radio RMC.

L’avant-centre de Chelsea a présenté ses excuses pour son erreur de communication, en expliquant que ses mots avaient dépassé sa pensée, que la question du journaliste l’avait irrité, et qu’il visait également d’autres joueurs comme Benjamin Pavard et N’Golo Kanté. Pas de quoi calmer Mbappé, toujours boudeur à l’entraînement ce jeudi après-midi. L’ancien Monégasque a pourtant échangé de nombreuses passes avec avec Giroud qui lui a même fait une accolade histoire d’apaiser les tensions, en vain. Enfin, Deschamps a convoqué individuellement les deux joueurs, avant d’expliquer devant le groupe qu’il fallait désormais passer à autre chose. Les prochains jours nous diront si Mbappé a suivi le conseil du sélectionneur.

…Griezmann apte pour l'Allemagne

Comme Karim Benzema, victime d'une béquille au-dessus du genou droit, Antoine Griezmann (30 ans, 91 sélections et 37 buts) a laissé quelques plumes contre la Bulgarie (3-0), mardi en amical. Absent de l'entraînement collectif du jour, l'attaquant de l'équipe de France souffre d'une contusion au mollet gauche suite à un coup et s'est contenté d'un travail en salle pour récupérer. Sa présence pour le premier match de l'Euro face à l'Allemagne, mardi prochain, n'est pas remise en cause.