Le leader de Pastef s’est exprimé, hier, sur les événements de mars dernier, sur élections à venir et d’autres questions d’actualité.

Evènements de mars

"Le peuple ne nous doit plus rien. Nous ne sommes pas dans la politique pour survivre, mais pour changer la marche du pays. Depuis plus de 6 ans, nous sommes en train de nous donner à fond, pour que le pays change de direction. Nous, en tant que classe politique, nous devons tirer des leçons par rapport à la posture du peuple face aux événements passés. Nous n'avons jamais œuvré pour la démagogie. La politique que nous avons vue pendant toutes ces années doit cesser. Les Sénégalais n'ont pas besoin de tout cela. Dans ce pays, nous n'avons plus besoin d'alternance, mais d'un changement catégorique de système. L'ère des alternances doit être révolue, car, nous l'avons vécu, à plusieurs reprises, et cela n'a rien résolu. Nous devons donc laisser la politique de côté et travailler pour l'intérêt des sénégalais. Ces milliers de citoyens ont confiance en notre discours et notre comportement. La personne de Ousmane Sonko n'a pas d'importance, mais l'espoir dans le discours est une réalité.

Si l'État est logique dans ce qu'il dit, c'est à dire que Ousmane Sonko est coupable de ces dégâts, le procureur devait automatiquement s'autosaisir. Mais c'est juste parce qu'ils ne sont point logiques dans ce qu'ils disent. Le M2D va apporter son mémorandum et le distribuer partout dans le pays. Mais également, nous allons déposer notre plainte, car, dans ce pays, justice doit être faite pour ces martyrs. Ceux qui ont perdu la vie sur cette affaire ne seront pas plus dignes que nous. Je suis prêt à laisser ma vie sur ce dossier.

Affaire de viol

"Je tiens à rappeler que le dossier est simplement vide. C'est pourquoi je me suis dit qu'il est temps que tout soit tiré au clair. C'est un dossier en instruction donc l'affaire doit suivre son cours normal et que tout soit tiré au clair. C'est ce que je souhaite. Nous sommes tellement pressés. Je ne serais jamais d'accord qu'on l'utilise en tant qu'arme politique. Je n'accepterai jamais qu'on escamote mon casier judiciaire".

Macky Sall

"Avec son échec patent, il (Macky Sall) ajoute qu'il va terroriser tout le monde avec son mode de gouvernance. Son projet est de semer la terreur dans le cœur des sénégalais. Rien n'est plus dramatique que de tenter de régler le problème de l'emploi avec des promesses pas sincères. Il ne peut rien changer, d'ici la fin de son mandat. Nous devons simplement, en tant que démocrates, l'accompagner, tout en le surveillant pour qu'il ne puisse faire ce qu'il veut. Bref, ces promesses ne tiennent sur rien, absolument rien.

Présidentielle 2024

"Je ne suis pas n'importe qui dans ce pays. Donc, je ne me laisserai jamais faire dans ce dossier. Macky Sall ne respecte pas les institutions, il sera difficile qu'il se fasse respecter. L'institution, on lui donne un contenu. Nous respectons les magistrats, parce que nous savons tous qu'il y'en a qui font bien leur travail. Mais le président de la République est déterminant dans leurs décisions. Nous avons de bons magistrats, mais l'État prend les graines pourries qu'on met dans des positions juridiques stratégiques et qui prennent de mauvaises décisions.

Leur souhait était de salir son casier judiciaire. Mais que Macky Sall sache qu'à part Dieu, personne ne peut m'empêcher d'être candidat en 2024. Il est trop petit pour m'en empêcher.

Sur la constitution, Macky peut être légitime. Mais la démarche qu'il a adoptée pour faire sa politique donne à qui de droit, de penser qu'il ne peut être légitime". Il ne mérite pas d'être président, au vu des magouilles et tentatives de fraudes pendant les dernières élections. Ma position sur sa légitimité n'a jamais changé".

Relations avec les familles religieuses

‘’J'ai été décrédibilisé dans certaines familles religieuses. Nous avons de grandes difficultés à nous rendre dans certaines familles religieuses, car ces gens font tout pour nous déstabiliser aux yeux de ces familles religieuses", signale le patriote qui souligne en même temps que tôt ou tard, la vérité finira par éclater. Ousmane Sonko rappelle qu'il a de bonnes relations avec les familles religieuses, mais la soif de pouvoir ne le poussera pas à aller dire à des familles religieuses ce que je ne crois pas. Nous ne faisons pas de discrimination dans ces familles religieuses, c'est loin d'être notre rôle. Mais nous rappelons que nous ne refuserons jamais le souhait de ces hommes religieux qui œuvrent toujours pour pacifier l'espace politique".