‘’Allo la terre 2022’’

Depuis 2000, la Suissesse Danielle Neukom, de son nom d'artiste Elleinad, s'active dans les domaines de la culture et du développement au Sénégal. Ses productions musicales, littéraires, picturales, théâtrales se fondent sur des textes socio-éducatifs liés à l'environnement, aux valeurs de paix, d'amour et de solidarité. À titre d'exemple : l'album musical ‘’Allo la terre’’ en 2005 dans lequel l'auteur-compositeur Elleinad invite les citoyens du monde à prendre soin de la terre qui les accueille, les nourrit et est l'espace de leurs activités humaines.

Ainsi, pour elle, la terre où on vit mérite d'être entretenue. Elle alerte sur la pollution, la surexploitation, le non-traitement des déchets. Face aux changements climatiques, Elleinad plaide pour une vraie prise en charge de la planète-terre. En résumé, l'artiste et actrice de développement s'active pour la préservation de l'environnement. Elle imagine des solutions endogènes et apporte sa contribution pour impulser et renforcer des dynamiques génératrices de revenus.

Depuis sa venue au Sénégal, elle accompagne 26 groupements de femmes éparpillées un peu partout au Sénégal. Avant-hier, lors de l’assemblée générale de sa structure, l’artiste a confié que pour lutter contre la pauvreté et la non-autonomisation des femmes, elle a eu aidé des milliers de femmes à avoir des activités génératrices de revenus. Elles tournent autour de la teinture, du maraîchage et de la fabrication de jus locaux.