La chanteuse Ridia Na revient sur la scène musicale avec un nouvel EP de quatre titres. Dans ce produit dénommé ‘’Elle’’, la sensibilité de l’artiste aux souffrances de la gent féminine reste intacte. La Niaadjé d’Afrique qui chante les droits des femmes invite ces dernières à participer davantage à la vie active, à être autonomes.

L’artiste Ridia Na, de son vrai nom Fatoumata Diarry Fall, s’engage pour la cause des femmes. Elle a ainsi sorti un nouvel EP de quatre titres, ‘’Elle’’ après son magnifique album ‘’Delta’’. La nouvelle production traite des questions liées aux droits des femmes et à leur autonomie. La Niaadjé d’Afrique dénonce, tour à tour, dans ce produit, la violence sexuelle, la marginalisation, la non-scolarisation et les mutilations génitales que subissent les filles et les dames du continent africain.

En effet, ‘’Fleur du désert’’ est une chanson qui dénonce l’excision, une pratique qui cause d’’’énormes souffrances aux femmes et des difficultés liées à leur santé’’, selon l’artiste féministe. ‘’Malheureusement, elle existe encore dans notre pays et dans plusieurs autres en Afrique. Malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation, en plus de lois, nous avons encore l'impression que le combat ne fait que débuter pour mettre fin à cette pratique’’, regrette Ridia Na dans un entretien avec ‘’EnQuête’’.

Jeune femme responsable et ambitieuse, cet artiste qui s’autoproduit chante ‘’Lolambé’’, parce qu’elle note qu’il n’y a pas d’avancée significative en matière d’autonomisation des femmes, même si le Sénégal a ratifié des textes y relatifs. Ridia Na souhaite la prise en compte de leurs points de vue à tous les niveaux de la prise de décision. Elle demande une meilleure participation des femmes dans divers domaines clés.

Ainsi, elle a produit ce titre pour motiver les dames et les inviter à être conscientes de leur statut et de leurs atouts, estimant qu’il ne suffit pas aux femmes de dénoncer pour changer les choses. Cette très admirable chanson assortie d’un clip riche en couleurs, est dansante comme une chanson de la liberté ou plutôt du succès. Les artistes féminines, à savoir Maah Kouhdia Keita, OMG et Korka Dieng ont apporté leur belle contribution dans cette vidéo que Mao Sidibé a réalisée.

Fatoumata Diarry Fall explique que ‘’Lolambé’ est tout d’abord, pour ceux qui n’ont pas passé leur enfance au Sénégal, un jeu qui consistait à barrer le chemin ou passage piéton. Ces derniers devront donner un franc symbolique ou des bonbons pour passer. ‘’J’ai voulu ainsi conceptualiser la chanson à travers ce jeu et accrocher les nostalgiques et les moins jeunes’’, a dit cette chanteuse qui a fait son entrée dans le monde de la musique avec le single ‘’Ji Gen’’, un hommage à la femme.

Fervente défenseure des droits des femmes, Ridia Na demande à ces dernières de prendre leur place dans la société, d’exprimer leurs désirs, d’ouvrir les yeux, de s’imposer, d’entreprendre et ne plus attendre. Pour se faire, elle lance un appel à la gent féminine pour qu’elle renforce son éducation. C’est tout le sens du titre ‘’Jiggèn Jang’’.

