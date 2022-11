Loin de ce débat qui secoue en ce moment l’Europe en général, la France et l’Italie en particulier, la Délégation de l’Union européenne au Sénégal et la Coopération italienne ont célébré, hier, dans le cadre de l’initiative ‘’Investo in Senegal’’ les Success Stories de quelques Sénégalais entre Dakar et Rome.

Parallèlement aux mesures barrières établies le long des frontières de la Méditerranée, l’Europe essaie également de lutter contre l’émigration irrégulière par l’accompagnement de l’entrepreneuriat. C’est dans ce cadre que s’inscrit le programme Pasped (Projet de contraste à la migration irrégulière à travers l’appui au secteur privé et à la création d’emplois au Sénégal), qui a permis le financement de 51 entreprises sénégalaises sur près de 1 200 propositions, suite à l’appel à candidature pour un coût global de 1 100 000 euros.

À l’occasion d’un webinaire hier, trois des récipiendaires ont partagé leurs expériences. Il s’agit de Casa Mia Keur Gui, qui est une fabrique de meubles de qualité au cœur de Dakar ; Baobab Couture, qui est un atelier de couture entre Turin et Saint-Louis, fondé grâce à l’engagement du styliste Malick Niang ; enfin de Sunu Aliment Terre, qui est le projet de cinq jeunes agronomes (toutes des femmes) engagées pour la transformation des céréales locales et la production des pépinières au service de leur communauté.

Si ces dernières n’ont pas eu d’expérience particulière en Europe, les deux premiers, Malick Touré de Casa Mia et Malick Niang de Baobab Couture, sont des émigrés qui vivent en Italie depuis plusieurs années. Tous deux ont pu acquérir, grâce à ce parcours, un savoir-faire du ‘’Made in Italy’’ dans les domaines respectifs de la menuiserie et de la mode.

Au total, c’est 51 projets qui ont été accompagnés et qui sont localisés dans les six régions du programme Plasepri/Pasped, à savoir Dakar, Thiès, Saint-Louis, Louga, Diourbel et Kaolack. ‘’Plusieurs secteurs d’activité sont couverts, notamment l’artisanat, l’élevage, la pêche, la transformation de produits agricoles, l’industrie, les services (tourisme, éducation, hôtellerie) et les entreprises (location de machines de production, gestion d’événements). Ils sont menés par des Sénégalais résidant en Italie, en Espagne, en France et en Allemagne’’, informent les bailleurs.

Relativement au profil des bénéficiaires, ils précisent : ‘’Douze d’entre eux ont moins de 35 ans (23 %) dont 24 sont des femmes entrepreneuses (46 %) qui viennent d’Italie et de France. La grande majorité est déjà employée, avec un emploi salarié ou en gérant une activité indépendante. Treize postulants ont obtenu un diplôme de formation professionnelle, dix possèdent une Licence universitaire (BAC+3), huit ont obtenu un Master ou un Bac+5 et quatre sont étudiants universitaires. Ainsi, en résumé, 67 % des promoteurs hommes et femmes qui ont été accompagnés et ont reçu la subvention Plasepri/Pasped sont titulaires d'un diplôme ou d'un certificat de formation professionnelle’’.

Financé par l’Union européenne au titre du Fonds fiduciaire d’urgence pour l’Afrique, le programme Plasepri/Pasped a pour objectif ‘’de réduire la migration irrégulière grâce au soutien au secteur privé et à la création d'emplois au Sénégal. Il vise à créer une plateforme fournissant une assistance financière et technique pour contribuer au développement des micros, petites et moyennes entreprises (MPME) sénégalaises en renforçant le potentiel économique local et celui de la diaspora en Italie’’.