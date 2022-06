Les dernières festivités destinées au grand public avant le démarrage des prestations de soins ont permis hier au ministre-conseiller et point focal du navire ‘’Mercy Ships’’ au Sénégal d'annoncer les mesures d'accompagnement du chef de l'État au personnel de ce bateau. Selon le Dr Serigne Guèye Diop, le président Macky Sall l’a chargé de leur dire qu'à partir de maintenant, il donnera 30 bœufs chaque mois pour la nourriture du personnel de ‘’Mercy Ships’’.

Il paiera le salaire de tout le personnel sénégalais qui est à bord de ce bateau médical fort de 200 âmes et il fournira le carburant du bateau durant son séjour au Sénégal. "Au Sénégal, l'accès à la chirurgie est très difficile.

En effet, 93 % des personnes n'ont pas accès aux soins chirurgicaux. Les personnes vivant en milieu rural ou dans les quartiers périurbains et même dans les quartiers n'ont pas toujours accès à la chirurgie, pour des raisons de coût ou d'indisponibilité des soins. Pourtant, le Sénégal à beaucoup investi dans la santé, car quatre nouveaux hôpitaux viennent d'être inaugurés par le chef de l’État et nous avons recruté plus de 1 500 agents de santé et le budget du ministère de la Santé et de l'Action sociale a été doublé.

Malgré tous ces efforts, nous remarquons que nos hôpitaux ne sont pas suffisamment équipés pour des opérations chirurgicales complexes. Pis, certaines opérations chirurgicales ne sont pas toujours faisables au Sénégal et nous envoyons beaucoup de patients à l'étranger pour des soins chirurgicaux. Et c'est pour aider à résoudre ce problème que le ‘Mercy Ships’ est venu au Sénégal comme une solution miracle pour ces patients qui sont dans le besoin", a indiqué le Dr Diop.