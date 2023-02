Beaucoup dénoncent le niveau du débat public au Sénégal. Il y a des choses bien plus intéressantes autour desquelles les acteurs politiques, sociaux, etc., pourraient échanger. Dans sa ‘’Questekki’’ d’hier, le leader du mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo, est de ceux-là. Pour lui, les débats autour d’affaires privées n’ont pas grande importance. ‘’Pur produit du foncier, la terre, ressource naturelle appropriée, Amadou Ba, devant les patrons sénégalais, nous dit que stabilité politique plus stabilité macro-économique permettent de faire de grandes choses. Lesquelles, M. Ba, justement ? (...) Jusqu’ici, on a compris que la grande chose, c’est le PSE jusqu’en 2035 à BBY. Sans doute, il en perçoit les limites, en tant que PM.

C’est tant mieux. Un débat sérieux sur l’avenir économique du pays peut s’instaurer et sortir de la querelle infantile sur les vies privées. En effet, les patrons lui ont rappelé la dette due aux entreprises, dette intérieure ou arriéré intérieur ou obligation impayée, c’est pareil. C’est l’indicateur clef de la bonne gestion des finances publiques au Sénégal, avant l’inflation et la croissance extravertie’’, lit-on dans la ‘’Questekki’’. ‘’Amadou Ba, pour séduire les patrons et éviter de s’engager sur le paiement de la dette due aux entreprises, propose une nouvelle réforme fiscale.

Mais la question du foncier est fondamentale, le patrimoine bâti de l’État est cédé à des privés dans une opacité totale. Monsieur Amadou Ba, la stabilité macroéconomique commande de payer la dette des entreprises, celles dues aux universités privées datent de 2019, de résoudre de manière juste la question foncière et de défendre l’entreprise sénégalaise et notamment l’industrie, celle qui valorise aussi nos ressources naturelles’’, suggère Mamadou Lamine Diallo.

...Le weekend dernier, le président de la République du Sénégal, Macky Sall, a officiellement bouclé sa mission à la tête de l’Union africaine. Il a présenté son bilan au cours d’une cérémonie. Mais il n’a pas parlé de l’audience accordée à Marine Le Pen et qui a terni son magistère, selon Mamadou Lamine Diallo. ‘’Au moment où Macky Sall termine son mandat à la tête de l’Union africaine placé sous la défense des intérêts de l’Afrique, la dette, le G20, personne ne comprend en Afrique l’audience accordée à la présidente de l’extrême droite française xénophobe et anti-immigration. Macky Sall a cherché à cacher cette audience non inscrite à l’agenda du président, sans la presse, mais elle a fini par être connue. La dédicace à son livre souvenir traduit une certaine émotion qui explique la faute de français.

Qu’on le veuille ou non, cette audience a terni le mandat de Macky Sall à la tête de l’UA et l’image du Sénégal en pâtit, comme la répression contre l’opposition. Des dizaines de jeunes arrêtés, Sonko en résidence surveillée de fait, le signal de la télévision de Sidy Lamine Niasse, héros de la liberté de presse, coupé, la démocratie est menacée’’, écrit-il. Monsieur Diallo est d’avis que ‘’la stabilité politique de notre pays, recherchée par tous, passe par la mise à l’écart des faucons du palais qui veulent la candidature de Macky Sall à tout prix dans l’extrémisme violent. Alors qui murmure à l’oreille de qui ? Macky Sall ou Marine Le Pen ?’’, se demande-t-il.