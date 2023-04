‘’Soukarou koor’’, une pratique bien sénégalaise qui consiste, pour les musulmans, pendant le mois béni de ramadan, à offrir aux jeûneurs les plus démunis des denrées de première nécessité. Au Sénégal, au fil du temps, cette tradition s'est totalement transformée en obligation, pour les femmes mariées, d'acheter des cadeaux onéreux à leur belle-famille.

Au Sénégal, l'annonce du mois de ramadan empêche beaucoup de femmes mariées de dormir sur leurs deux oreilles. Ce mois béni, de purification et de partage apporte beaucoup de stress à énormément de femmes mariées, du fait de la tradition bien ancrée et toxique du ‘’Soukarou koor’’. Les cadeaux à donner à la belle-famille, dans ce contexte économique difficile, rendent beaucoup de femmes malheureuses.

D’ailleurs, nombre sont celles qui s’y prennent bien avant le ramadan. Elles font des tontines, de petits commerces pour pouvoir rassembler de l'argent et faire plaisir à leur belle-famille pendant ce mois sacré. La plupart entre elles le font, pas parce qu'elles ont les moyens, mais c'est pour échapper aux moqueries, humiliations, calomnies, critiques, bref, pour sauver leur peau.

"Le ‘Soukarou koor’ est train de briser les foyers. Je n'ai pas les moyens pour acheter des choses pour ma belle-mère et mes belles-sœurs. Hier, j'ai contacté une de mes copines pour qu'elle me mette en rapport avec son vendeur de tissus. Je veux que ce dernier me donne cinq ‘thioub’ légers et que je lui donne chaque jour 500 F CFA", lance Adja Diop, une jeune dame résidente à Keur Massar. Poursuivant son inventaire, elle soutient que son amie lui a demandé pourquoi elle veut faire un prêt, sachant que sa belle-famille sait que son mari n'a pas les moyens. "Je lui ai fait savoir que je n'ai pas les moyens, mais je n’ai pas aussi le choix. Car je vis avec mes belles-sœurs et, chaque jour, elles me calomnient, me traitent de tous les noms d'oiseaux. Et si je ne donne pas le 'Soukarou koor', ça pourrait même impacter mon ménage. Mes rivales (woudiou péthior) ont donné leur part, depuis le premier jour du mois de ramadan", débite-t-elle avec un air triste.

Les effets pervers d’une tradition faussée

Embouchant la même trompette, Rama Kébé soutient que le fameux ‘'Soukarou koor’' est en train de faire des ravages. Pour expliquer les pressions qu’elles subissent, elle raconte : "Je suis deuxième femme, mais je ne cohabite pas avec ma belle-mère. Quinze jours avant le ramadan, je suis allée lui rendre visite à Rufisque. Une fois là-bas, j'ai demandé à une de mes belles-sœurs de me faire des tresses. Lorsqu'elle me tressait, elle disait à voix basse : ‘Si ma belle-sœur ne me donne pas de 'Soukarou koor', quand elle aura un bébé, je ne ferai pas ses éloges.’ Mais je n'ai pas réagi", raconte-t-elle.

Après quelques minutes, poursuit-elle, la belle-sœur a poursuivi : ‘’Rama, si tu ne me donnes pas ce que tu m'avais promis, lorsque tu vas accoucher, je ne ferai pas tes éloges.’’ Je lui ai répondu : ‘Si tu ne le fais pas, mon mari le fera et c'est tout ce qui compte pour moi.’ Elle m’a rétorqué : ‘Pour qu'un baptême réussisse, il faut que ta belle-mère, tes belles-sœurs et beaux-frères fassent tes éloges. S'ils ne le font pas, toute personne qui l'aura fait est un fumiste.’

En effet, pour beaucoup de femmes mariées, c’est devenu une réalité difficile à accepter, d’autant que la belle-famille ne comprend que les femmes veulent leur faire du plaisir, mais que les maris ne leur donnent pas toujours les moyens. "Je n'ai pas encore donné de 'Soukarou koor', parce que je n'ai aucun franc. Mon mari ne m'a rien donné. Donc, je ne vais pas emprunter ou demander à qui que ce soit de me donner de l'argent pour acheter des ‘téranga’ à ma belle-famille pour qu'elle soit contente de moi", déclare Astou Ndao, une vendeuse de poissons.

La dame ajoute : "Quand on fait un prêt pour acheter du 'Soukarou koor', après le ramadan, on est dans le désarroi."

Aujourd’hui, lorsqu’une femme mariée ne donne pas le 'Soukarou koor', elle est humiliée, maltraitée, caricaturée par sa belle-famille. "J'ai tout acheté, comme d'habitude, avant le ramadan. Parce que je ne veux pas qu'on me dise de mauvaises paroles. J'ai acheté un bijou en or, 5 m de Getsner pour ma belle-mère. J'ai dépensé plus de 200 000 F CFA pour uniquement faire plaisir à ma belle-mère", renseigne Awa Fall, trouvée dans sa maison à Diameguene Sicap Mbao.

Imam Ahmeth Kanté : ‘’Le ‘Soukarou koor’ n'est pas une obligation’’

Dans le principe islamique, explique l’imam Ahmeth Kanté, le '’Soukarou koor'’, c'est le fait d'offrir quelque chose dont on peut se servir pour la rupture du jeûne (ifra en arabe). Selon ses explications, le prophète Mohamed SWT a dit que celui qui offre un repas de rupture aura une récompense équivalente à celle du jeûneur à qui il a offert ce repas. Religieusement parlant, explique l’iman Kanté, donner du '’Soukarou koor'’ n'est pas une obligation, mais plutôt une recommandation du prophète, c'est-à-dire que si on le fait, on aura des récompenses et si on ne le fait pas, on n'a pas de péché.

Ainsi, soutient-il, "dans l'islam, il n'y a pas d'obligations faites à une femme mariée de donner des biens financiers ou matériels à sa belle-famille. Au contraire, la femme mariée est prise en charge par son mari. Ce dernier ne peut pas lui dire : trouve de l'argent, achète des choses pour les donner à ma famille. Ce n'est pas dans le contrat du mariage". Mieux dit-il, ce n'est écrit nulle part qu'on mette la pression à la femme mariée, que ça soit la belle-famille, que ça soit son mari.

"Un mari qui connaît ses responsabilités et qui a du respect et de la miséricorde pour sa femme ne va pas accepter que sa famille mette la pression sur elle pour qu'elle débourse de l'argent et leur offrir de force. Donc, l'intention n'est plus ce qu'ils appellent 'Soukarou koor'. C'est une injustice qui est faite à la femme mariée", indique l’imam Ahmeth Kanté.

D’ailleurs, renchérit-il, ce qu'on appelle ‘'Soukarou koor’' dans l'islam, c'est de donner quelque chose à manger ou à boire ou bien l'équivalent en argent, pour une rupture de jeûne. Donc, donner autre, c'est autre chose. ‘’Donner des tissus, des bijoux, entre autres, ce n'est pas du 'Soukarou koor', mais un cadeau. Il ne faut pas l'appeler ‘Soukarou koor’", lance-t-il.

FATIMA ZAHRA DIALLO (STAGIAIRE)