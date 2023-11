La cérémonie de passation de service entre la nouvelle directrice générale, Néné Fatoumata Tall et l'ancienne du Fonds de garantie des investissements prioritaires (Fongip) a eu lieu hier. L'occasion pour Thérèse Faye Diouf de faire son bilan à la tête de cette structure.

Elle a rappelé que le Fongip est l’unique instrument public de garantie mis en place par le Chef de l’État, pour constituer le maillon complémentaire de l’écosystème financier au Sénégal. Le bilan du Fongip reste encourageant, avec 30 610 330 994 de F CFA de garanties accordées depuis 2014, permettant de mobiliser 91 870 277 662 de FCFA de financements et de générer la création et la consolidation de 34 188 emplois.

Parlant du Comité de garantie et de bonification, elle a informé qu'il s’est réuni quinze fois durant ces trois dernières années, et a approuvé 423 dossiers de garantie et de refinancement d’un montant total d’engagements de 13,51 milliards de FCFA et de crédits de 27,125 milliards de FCFA. Ces engagements de garantie, a-t-elle expliqué, ont permis d’accompagner fortement la relance de l’activité économique marquée en 2021 par la fin progressive de la pandémie à Covid-19.

Par ailleurs, selon elle, le Fongip met en œuvre actuellement des projets et programmes, notamment la composante garantie du programme emploi, transformation économique et relance (Eter) d’une enveloppe de 25 milliards de FCFA sur financement de la Banque mondiale, le Programme d’appui à l’accélération industrielle, à la compétitivité et à l’emploi (PAAICE) avec la Banque africaine de développement (BAD) pour 20 milliards FCFA, le Fonds de garantie pour l’accès au logement (Fogalog) mis en place par le Fongip, en collaboration avec le ministère en charge de l’Habitat, dans le cadre du Programme de construction des 100 000 logements, le Fonds de garantie des villes (Fogaville) pour les collectivités locales, le Fonds de garantie des Sénégalais de l’extérieur (Fogarise), le financement des exploitants dans le cadre du Programme national de Biogaz domestique du Sénégal (PNB-SN), la demande d’accréditation au Fonds Vert Climat (FVC), l’élaboration du plan stratégique de développement (PSD 2023-2027) et du contrat de performance (CDP 2023-2025), l’acquisition d’un terrain pour la construction de son siège, la célébration de ses « dix ans » d’existence, dont les TDR sont déjà élaborés.

Parallèlement, selon elle, le Fongip a fini de bâtir son aura sur le plan international. Il bénéficie ainsi de la confiance de fonds multilatéraux tels que le Fonds de solidarité africain (FSA). "Madame le Ministre, vous arrivez à la tête du Fonds de garantie des investissements prioritaires (Fongip) au moment où, il fête ses dix ans d’existence dans l’écosystème financier. Il est clair que dix ans pour une structure publique, ce n’est pas un âge avancé. Cependant, cette décennie d’existence aura suffi au Fongip pour consolider sa place et son image dans l’architecture institutionnelle, et fortifier son positionnement dans l’écosystème financier sénégalais", a dit Mme Diouf.