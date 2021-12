L’aéroport international Blaise Diagne a commémoré, à travers un panel, la Journée internationale de l’aviation civile. Une célébration qui coïncide avec le quatrième anniversaire de l’ouverture de l’aéroport. Si les différents dirigeants des structures de l’AIBD ont parlé de leurs acquis, réalisations et projets, le coordonnateur de l’Intersyndicale des travailleurs est revenu sur leurs préoccupations.

‘’L’aéroport marche, mais il y a des problèmes. Tout n’est pas rose !’’. C’est ainsi que Cheikh Wade, Coordonnateur de l’Intersyndicale des travailleurs de l’AIBD, a conclu son propos, lors du panel commémorant la Journée internationale de l’aviation civile et le quatrième anniversaire de l’ouverture de l’aéroport international Blaise Diagne. Il demande la régularisation de la situation de plusieurs travailleurs de l’AIBD et aux dirigeants des structures de l’aéroport de combler les besoins en formation des travailleurs.

‘’A l’ouverture de l’aéroport, nous avons été formés plus ou moins sur la prise en main des installations aéroportuaires. Mais jusqu’à présent, beaucoup de travailleurs, ici, des techniciens, que ce soit au niveau des services de la fourniture des services de navigation aérienne, de l’exploitation et de la gestion aéroportuaire, des services de sureté et de l’assistance, les gens attendent d’être mieux formés pour mieux assurer les services qui sont rendus aujourd’hui à nos usagers. Parce que la formation est l’une des clés de la performance dans le domaine dans lequel nous officions. Donc, j’interpelle encore les responsables de structures dans la prise en charge de ce volet formation. Les travailleurs sont là en train d’attendre d’être mieux formés pour mieux faire leur travail’’, a déclaré Cheikh Wade.

Autre problème soulevé par le coordonnateur de l’Intersyndicale, la question de l’habitat. Cheikh Wade soulève que cela fait quatre ans qu’ils attendent de bénéficier d’espaces à proximité de leur lieu de travail. ‘’Les exigences de nos métiers demandent que nous soyons logés à côté de notre lieu de travail, c’est-à-dire à proximité de l’aéroport. Donc, c’est ça qui avait motivé notre demande d’acquérir des espaces pour pouvoir être près de l’aéroport. Le gouvernement du Sénégal, par l’intermédiaire du président de la République, avait répondu favorablement à cette demande, en nous octroyant des espaces. Mais jusqu’à présent, nous attendons l’effectivité de cette demande’’, souligne Cheikh Wade.

Le syndicaliste est également revenu sur la question de leur participation au capital de l’aéroport. ‘’Les travailleurs avaient demandé à être actionnaires dans les sociétés. C’est une demande satisfaite sur le papier. On nous avait dit qu’en tant que travailleurs, nous serions actionnaires de la société de gestion et nous devions être détenteurs de 5 % de ces actions. Mais jusqu’à présent, rien’’, s’est-il désolé, non sans évoquer des difficultés occasionnées par la Covid-19 dans les activités des travailleurs.

Ainsi, c’est un anniversaire fêté avec des préoccupations, car ‘’il ne suffit pas de se tresser des lauriers, mais de faire une introspection pour la bonne marche de l’aéroport’’.

Innovations et ‘’prouesses’’

Le 7 décembre de chaque année est célébrée de la Journée internationale de l’aviation civile. Cette édition s’est tenue sous le thème ‘’L’innovation au cœur des stratégies de développement du hub aérien sénégalais’’. Le directeur général adjoint de l’AIBD, qui a présidé la cérémonie, a déclaré que les innovations ont été prises en charge, à travers un plan stratégique sur le hub aérien. ‘’C’est un plan stratégique validé par le chef de l’Etat et qui est basé sur quatre leviers : le renforcement de la compagnie nationale à travers la génération de trafic, mais aussi l’offre d’une qualité de service inégalable aux passagers. La diversité et le rayonnement des activités aéroportuaires, en allant vers l’extra-aéroportuaire. La création de hub logistiques et supports logistiques et la connectivité de l’aéroport, à travers la réception des aéroports de Cap Skirring, Saint-Louis et Ourossogui-Matam, d’ici 2022’’, a expliqué Cheik Diouf.

Selon qui l’aéroport est en train de réaliser des ‘’prouesses’’, dans le domaine du transport aérien. ‘’Avant la Covid-19, en fin 2019, on était à 2 400 000 passagers. En 2020, avec l’effet de la Covid et la fermeture des frontières aériennes, l’AIBD a été l’un des premiers aéroports, dans la zone Asecna, à réaliser -58 % de son trafic de 2019, pendant que, dans la zone, tous les aéroports étaient à 70 % de pertes de trafic. Donc, 1 million de passagers en 2020. Aujourd’hui, les statistiques nous donnent 1 million 800 passagers qu’on va réaliser en fin 2021. Ce qui montre encore les prouesses de l’aéroport, et ces prouesses sont sous-tendues par le développement de la compagnie nationale Air Sénégal qui est le premier levier de retour aujourd’hui’’, a-t-il expliqué.

Lors de ce panel dirigé par l’Anacim, les dirigeants des structures de l’AIBD ont décliné des projets innovants pour la mise en œuvre de ce plan stratégique du hub aérien et touristique du Sénégal 2021-2025.

JEANNE SAGNA (THIES)