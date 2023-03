Le Football solidaire revient cette année pour sa 5e édition. L’événement sportif à but caritatif, initié par les Écoles Pies de l’Afrique de l’Ouest, va rassembler des personnes de tous âges et de tous genres, ce dimanche au terrain de Niary Tally. ‘’Derrière cette activité, il y a un message qui consiste à promouvoir l’éducation des enfants en sensibilisant les populations sénégalaises aux valeurs de l’entraide, du social’’, a expliqué Gilbert Mansaly Preira. Les équipes participantes, composées de six joueurs (cinq joueurs de champ et un gardien de but) devront s’acquitter d’une souscription minimum de 20 000 F CFA. Chaque équipe a droit à deux matchs de 20 minutes chacun. ‘’Ce n’est pas une compétition, parce qu’il n’y a pas de trophée à remporter. Mais nous là, engagés pour la consolidation de l’éducation des enfants’’.

Les fonds collectés lors de cette activité permettront de réaliser des œuvres sociales. ‘’L’année dernière, nous avons commencé la construction d’une école à Mampatim (région de Kolda) que nous comptons poursuivre cette année’’, a-t-il indiqué. C’est dans ce cadre que le projet ‘’Piscine sociale’’ a été exécuté à Thiaroye. Il va permettre de ‘’à chaque enfant de pouvoir s’épanouir, mais aussi apprendre à nager pour éviter les cas de noyade très nombreux dans cette zone’’, a expliqué Louis Jean-Marie Hortefeux, technicien de projet à Écoles Pies de l’Afrique de l’Ouest. Avec 51 équipes participantes dont une dizaine d’équipes féminines l’année dernière, les organisateurs visent la barre des 100, cette saison.

Les Écoles Pies de l'Afrique de l'Ouest est un groupe à travers l'Association éducation solidaire (AES) qui travaille au Sénégal et en Côte d'Ivoire sur l'éducation intégrale et inclusive des enfants et jeunes des milieux défavorisés. Elles ont une soixantaine années de présence en terre sénégalaise où elles comptent plusieurs établissements scolaires et de formation et attribue chaque année près de 400 bourses scolaires. ‘’Nous intervenons dans beaucoup de domaines d’activité, notamment agricole. Nous œuvrons aussi dans le domaine de l’éducation, surtout la promotion de la jeunesse et la scolarisation des enfants. Nous avons près de 300 élèves dans nos institutions éducatives. Nous avons 5 collèges, 5 centres de promotion techniques féminins, près de 200 volontaires et près de cinq internats que les Écoles Pie ont ouverts. Un des maitres-mots des Écoles Pie c’est la promotion de la femme, c’est-à-dire arriver à autonomiser les femmes’’, a informé Jean-Marie Hortefeux.

LOUIS GEORGES DIATTA