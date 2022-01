La députée socialiste et par ailleurs candidate en liste parallèle de la commune de Diamaguene Sicap-Mbao, Aissatou Cissokho, a pris hier la décision d'appeler ses militants à voter, pour la ville de Pikine, le candidat de la coalition BBY, à savoir Abdoulaye Thimbo.

Son choix, selon elle, s'explique par le fait que ce qui compte pour l'heure est le choix du chef de l'Etat qui est le triomphe de BBY dans cette ville et que cette ville ne tombe pas dans l'escarcelle de l'opposition. Elle a, renseigne-t-elle, donné suite aux conciliabules du leader du mouvement Pikine Cila Bokk, Thierno Ba Ndom, et du député et ancien maire de la ville de Pikine Pape Sagna Mbaye.

Selon ce dernier, ils ont convaincu, au bout de 48 heures d'intenses négociations, sa collègue députée à choisir la liste de BBY au niveau du département. Pour matérialiser ce choix, un grand meeting va être organisé aujourd'hui dans l'après-midi. L'occasion pour elle de faire une déclaration publique.