Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement a annoncé, lors de la Journée mondiale des toilettes, qu’il est prévu la construction de 150 000 latrines et de plus de 700 édicules sensibles au genre et à l'hygiène menstruelle d'ici 2029.

C’est à Colobane, une localité de la région de Fatick, qu’a eu lieu la célébration de la Journée mondiale des toilettes, édition 2024. Pour le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, qui présidait la rencontre, cette journée, consacrée à la sensibilisation sur l'importance des systèmes d'assainissement, rappelle que l'accès à des toilettes sûres et dignes n'est pas un luxe, mais un droit humain fondamental.

Or, chaque jour, souligne le Dr Cheikh T. Dièye, une frange importante de la population mondiale fait face à d'énormes difficultés et s'expose à de hauts risques liés à l'absence de toilettes et donc de conditions d'hygiène adéquates.

Il annonce que son département envisage de réaliser, à travers les projets mis en œuvre par la Direction de l'Assainissement et l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas), plus de 150 000 latrines et plus de 700 édicules sensibles au genre et à l'hygiène menstruelle d'ici à 2029.

Sur ce point, la région de Fatick sera considérée comme une zone prioritaire. ‘’Notre détermination est renforcée par le fait que la question de l'assainissement a suscité un grand intérêt lors de nos concertations nationales sectorielles tenues récemment à Kaolack. En effet, dans le cadre des échanges, il est ressorti, parmi les objectifs spécifiques, la nécessité d'améliorer l'accès à des systèmes d'assainissement durables et de promouvoir l'économie circulaire de l'eau, à travers la promotion des branchements sociaux au réseau d'égout et l'accompagnement des plus défavorisés à disposer de toilettes adéquates par une politique de subvention’’, soutient le Dr Dièye.

L'autre objectif spécifique porte sur la mobilisation des financements durables et innovants pour l'assainissement et l'hygiène à travers un développement progressif du ‘’sanitation marketing’’, avec un appui aux ménages vulnérables, en harmonisant les interventions (approche marketing versus subventions). ‘’Tout montant investi dans l'assainissement génère des bénéfices économiques estimés à au moins cinq fois plus grâce à la réduction des coûts de santé, à l'amélioration de la productivité et aux emplois créés tout au long de la chaîne de services’’, fait-il remarquer.

419 millions de personnes pratiquent la défécation en plein air

Selon le ministre, un rapport conjoint OMS/UNICEF de 2023 indique qu'environ 3,5 milliards de personnes vivent encore sans services d'assainissement gérés en toute sécurité et 419 millions pratiquent la défécation en plein air, notamment dans les zones touchées par les conflits et les catastrophes climatiques, avec tout ce que cela implique comme conséquences graves sur l'environnement, la santé publique et la dignité des personnes ainsi que leur bien-être.

Cette situation, souligne le Dr Cheikh Tidiane Dièye, a des répercussions nocives sur les couches vulnérables, telles que la propagation des maladies d'origine fécale, la mortalité infantile et la baisse des résultats scolaires des enfants, voire leur décrochage, notamment chez les filles.

Ce constat fait, il dit avoir pour ambition ‘’un règlement définitif de cette préoccupation et ce, dans les délais les plus brefs, au point d'accorder un suivi particulier à tous les projets de construction de toilettes’’.

‘’Il m'est même arrivé de demander la résiliation de contrats confiés à des entreprises défaillantes qui ont fait preuve de lenteurs inacceptables dans la construction de latrines ou de consacrer des journées à discuter avec des partenaires, aussi bien nationaux qu'internationaux, pour obtenir leur accompagnement accru dans la prise en main de cette problématique. Cette ambition affichée par le gouvernement se justifie par le fait qu'il reste encore beaucoup à faire en matière d'accès à l'assainissement, même s'il faut reconnaître que des progrès ont été enregistrés’’, ajoute le ministre.

Le Dr Dièye rappelle que le rapport de la dernière enquête-ménage Wash de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) indique un taux d'accès global de 61,2 % en 2022, avec 71,7 % en milieu urbain et 52,6 % en milieu rural. Le taux de défécation à l'air libre étant de 12,1 % la même année. Cela l'amène à dire que les enjeux liés à l'accès à des toilettes gérées en toute sécurité l’interpellent et lui rappellent l'urgence de renforcer ses efforts en vue de la réalisation de l'objectif de développement durable n°6.2, qui vise d'ici à 2030 à assurer l'accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d'assainissement et d'hygiène adéquats et à mettre fin à la défécation à l'air libre, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes, des filles et des personnes en situation vulnérable.

‘’Aujourd'hui, en célébrant cette journée, nous renouvelons notre engagement à travailler ensemble pour un avenir où chaque individu, quelle que soit sa condition, aura accès à des toilettes décentes. Nous devons dès lors continuer le plaidoyer en faveur de politiques inclusives, de budgets adaptés et de partenariats innovants pour garantir un assainissement pour tous. En améliorant l'accès aux toilettes, nous créons un monde plus digne et plus juste’’, estime le ministre.

CHEIKH THIAM