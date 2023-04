Le Fongip et le Fagace ont signé, hier, un partenariat qui devrait leur permettre de mieux impacter le processus de développement du pays. L'administratrice du Fongip en a profité pour lister les réalisations de la structure qu'elle dirige et des projets en cours de réalisation.

C'est en 2013 que le chef de l'État a créé le Fonds de garantie des investissements prioritaires (Fongip), avec pour mission de faciliter l'accès au financement aux PME, PMI et TPE porteurs de projet pris individuellement ou organisés en GIE, groupements de femmes et de jeunes, les institutions. Mais aussi d’être l’unique instrument public de garantie devant constituer le maillon complémentaire de l’écosystème financier au Sénégal.

Hier, en marge de la cérémonie de signature d’un accord-cadre avec le Fonds africain de garantie et de coopération économique (Fagace), l'administratrice du Fongip a fait état d'un bilan avec 25 480 584 496 F CFA de garanties accordés depuis 2014, permettant de mobiliser 81 160 946 412 F CFA de financements et de créer et consolider plus de 90 000 emplois.

Ces derniers temps, déclare Thérèse Faye Diouf, les attentes de l’État par rapport aux missions de la structure qu’elle dirige est de se voir confier ou impliquer dans la gestion de projets d’envergure tels que le Crédit hôtelier pour la relance du secteur touristique fortement éprouvé par la Covid-19 qui doit atteindre, à terme, la barre des 100 milliards F CFA, le projet des 2 000 taxis urbains pour Dakar et Thiès, dans le cadre du renouvellement du parc automobile dans le secteur du transport. L’institution, dit-elle, est en partenariat dans ce projet avec le FDTT, le Cetud et Seniran-Auto.

Il y a aussi l’opérationnalisation du Fonds de garantie pour l’accès au Logement (Fogalog) mis en place par le Fongip, en collaboration avec le ministère de l’Habitat, dans le cadre du Programme des 100 000 logements ; la composante garantie du Programme emploi, transformation économique et relance (Eter) d’une enveloppe de 25 milliards F CFA sur financement de la Banque mondiale.

L'administratrice du Fongip liste aussi le Programme d’appui à l’accélération industrielle, à la compétitivité à l’emploi (PAAICE) avec la Banque africaine de développement (Bad) pour 20 milliards F CFA, le Fogarise destiné aux Sénégalais de l’extérieur, l’instruction des dossiers de financement des exploitants dans le cadre du Programme national de biogaz domestique du Sénégal (PNB-SN) et l’engagement du Fongip au processus d’accréditation au Fonds vert climat (FVC).

Ainsi, "le Fongip, déclare Thérèse Faye Diouf, ambitionne d’être l’interface entre les fonds multilatéraux et le secteur privé. Notre institution déploie des efforts notoires et bénéficie de l’assistance technique d’institutions internationales pour consolider son positionnement dans l’écosystème financier. A cet effet, la gouvernance du Fongip a été renforcée avec la nomination d’administrateurs indépendants et d’auditeurs internes. Soyez assurés que le Fongip jouera pleinement son rôle d’accompagnement du secteur privé, surtout dans le contexte de l’exploitation prochaine du gaz et du pétrole".

Mise en place d’une ligne de garantie de 50 milliards F CFA entre le Fongip et le Fagace

Concernant l’accord-cadre signé hier, il va, renseigne-t-elle, ouvrir une nouvelle page de leur partenariat, surtout dans un contexte marqué par la relance des économies fortement impactées par la pandémie de Covid-19. Car l’acte juridique posé est l’aboutissement d’un long processus de travail entre les équipes respectives, avec notamment une réunion technique tenue en février dernier à Dakar et des échanges nourris, pour en arriver à cette signature.

Ainsi, le Fongip et le Fagace ont décidé de mettre désormais en adéquation leurs instruments opérationnels en identifiant clairement les axes de collaboration. Les deux structures, souligne l'administratrice, ont convenu de collaborer autour de six grands axes, à savoir la mise en place d’une ligne de garantie de 50 milliards F CFA, le partage de portefeuille de projets, la structuration de projets d’investissement, le partage des risques de contrepartie (co-garantie, contre-garantie…), le renforcement de capacités et l’échange de bonnes pratiques.

En écho à ces annonces, le directeur de Fagace, Ngueto Tiraina Yambaye, a rappelé que sa structure est riche d’une expérience d’intégration économique des 14 Etats membres qui le composent, dont le Sénégal. Depuis sa création en 1977 au Rwanda, en passant par sa mutation actée au Bénin en 1985 pour donner sa configuration actuelle, le Fagace est devenu un véritable instrument dans le cadre du financement du développement de l’Afrique avec plus de 2 500 milliards F CFA mobilisés grâce à ses interventions. Son objectif est de faire du Fagace une institution de garantie moderne qui contribue au développement socioéconomique et à l’intégration financière de l’Afrique.

Désormais, selon lui, le Fagace dispose d’une nouvelle structuration opérationnelle qui respecte les meilleures pratiques et permet d’améliorer sa réactivité et son efficacité.

