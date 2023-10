L'État du Sénégal va bientôt mettre en place la plateforme Govstack, pour mieux industrialiser et accélérer le processus de digitalisation du service public. Hier, au cours d'un atelier organisé par Sénégal Numérique SA, la GIZ et le ministère de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique, les grandes lignes ont été présentées.

Govstack est une boîte à outils qui permet de dématérialiser les procédures administratives et aide les gouvernements à créer des services numériques centrés sur les personnes qui renforcent leur autonomie.

À cet effet, accompagné par la coopération allemande, notamment la GIZ, le Sénégal compte instaurer cette plateforme pour mieux industrialiser et accélérer le processus de digitalisation du service public. "Govstack vient en appoint, parce que toutes les données que nous avons sont éparpillées au niveau de l'Administration. Avec Govstack, on aura une plateforme unique", a déclaré la représentante du ministère de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Aïssatou Jeanne Ndiaye.

À l'image de ce que fait Sénégal Numérique SA, poursuit-elle, cette plateforme permettra également de s'assurer du partage d'informations, des données dans des règles et normes bien définies.

En effet, explique Mme Ndiaye, il ne suffit pas que toutes les structures administratives dématérialisent des procédures, mais il faudrait qu'elles le fassent dans un format qui pourrait permettre à être réutilisé. L'objectif de cet atelier, soutient la représentante du ministère de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique, c'est de voir "dans quelle mesure cette plateforme (le Govstack) pourrait aider le Sénégal à mieux industrialiser, mieux accélérer la digitalisation pour un partage de données pour que les citoyens puissent accéder le plus rapidement possible aux services de l'État à travers le numérique".

Embouchant la même trompette, le directeur général de Sénégal Numérique SA, Cheikh Bakhoum, a souligné qu'ils se sont réunis autour de cet atelier de deux jours pour réfléchir "sur comment industrialiser le processus de digitalisation au Sénégal, utiliser les outils les mieux aboutis à travers le monde, des outils qui sont de référence en matière de digitalisation du service public, notamment Govstack, qui est une initiative mondiale qui va être présentée aux acteurs du secteur public sénégalais".

À travers cet atelier de réflexion, le DG de Sénégal Numérique SA espère un partenariat sincère avec ceux qui ont mis en place la plateforme Govstack et essayé d'implémenter la situation au niveau du Sénégal pour accélérer le processus de digitalisation de l'Administration.

Ainsi, dit-il, ce processus est irréversible. Car, rappelle M. Bakhoum, le président de la République a décidé que le Sénégal entre dans l'air digital. Et à ce niveau, beaucoup d'efforts ont été faits en matière d'infrastructures numériques.

Selon le DG de Sénégal Numérique SA, à l'issue de cette rencontre, ils comptent vraiment avoir des résultats probants dans les semaines, mois et années à venir, pour que l'ensemble du service public sénégalais soit digitalisé.

D'après la chargée de coopération auprès de l'ambassade d'Allemagne, Nina Neubecker, au Sénégal, il y a de nombreux défis qui demeurent pour offrir des services publics à la hauteur des attentes des citoyens. C'est pourquoi, dit-elle, il est important d'accélérer le processus de la modernisation et la numérisation du service public en vue d'améliorer la qualité du service et de réduire les coûts.

C'est dans ce sens, fait-elle savoir, que l'Allemagne accompagne l'Administration sénégalaise dans la simplification et la digitalisation des procédures administratives au niveau territorial ainsi que l'optimisation du portail sénégalservice.sn. "Nous voulons aujourd'hui faire comprendre au gouvernement du Sénégal qu'est-ce que Govstack, qui est un outil gratuit et accessible en ligne et quels sont ses avantages supplémentaires", informe Mme Neubecker.