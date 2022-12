Douze ans de réclusion criminelle. C’est la peine qu’encourt Souleymane Kandé, si le juge de la chambre criminelle suit le réquisitoire du parquet. Jardinier de son état, il lui est reproché les crimes d’association de malfaiteurs, de culture de chanvre indien et de trafic intérieur de ce produit illicite.

Au mois de mars 2019, les policiers de la Sûreté urbaine de Dakar ont reçu une information anonyme selon laquelle un individu cultive du cannabis dans un champ à Tivaouane Peul. Ainsi, une descente a été faite à cet endroit où les flics ont retrouvé le nommé Souleymane Kandji dans une chambre à l’intérieur du champ, en train de dormir. Après avoir informé ce dernier sur les raisons de leur descente inopinée, les policiers se sont attelés à la fouille de la pièce. Mais la recherche fut infructueuse.

C’est ainsi qu’ils ont élargi leur champ d’investigations et ont découvert des plantes de chanvre indien dans l’enceinte du champ. Ils font aussi une autre découverte : un sachet contenant du chanvre indien conditionné réparti en cornets de 500 et de 1 000 F CFA. Entendu, Souleymane passe aux aveux et renseigne qu’il est en collaboration avec Souleymane Ndiaye, le propriétaire du champ. Il révèle aux enquêteurs qu’il a fait la connaissance de celui-ci en 2017, alors qu’il était cordonnier. C’est à l’époque, dit-il, que Souleymane Ndiaye lui a proposé de travailler ensemble et de s’activer dans la culture du chanvre indien et de sa commercialisation. Deal qu’il a accepté.

Mais devant le juge d’instruction, il a contesté toutes les allégations confinées dans le procès-verbal d’enquête préliminaire. C’est la même posture qu’il a tenue hier, devant le juge de la Chambre criminelle du tribunal de grande Instance de Dakar.

Après près de quatre ans de détention préventive, Souleymane Kandé conteste les faits d’association de malfaiteurs, de culture de cannabis et de trafic intérieur de ce produit prohibé. ‘’Ils (les policiers) veulent me nuire tout simplement. Quand ils sont venus m’arrêter, ils n’ont rien trouvé dans le champ. Je reconnais que je fume du chanvre indien, mais je ne le commercialise pas’’, s’est-il défendu.

‘’Souleymane Ndiaye m’avait embauché. Je cultivais des oranges, des tomates, des pamplemousses. Je n’ai pas été arrêté en possession de chanvre indien’’, a-t-il martelé.

Malgré ses dénégations, il n’a pas réussi à convaincre le représentant du ministère public. Convaincu de la culpabilité de l’accusé, il a requis 12 ans de réclusion criminelle contre lui. En sus de cette peine, il a demandé que Souleymane Kandé soit condamné à payer une amende de 400 mille F CFA.

Les avocats de la défense ont eux sollicité l’acquittement. Selon les conseils du comparant, l’enquête a été bâclée. Aucun élément ne peut permettre d’entrer en voie de condamnation.

La décision sera rendue le 21 décembre.

MAGUETTE NDAO