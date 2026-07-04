Coopération Sénégal-Espagne

La coopération sécuritaire entre le Sénégal et l'Espagne s'est illustrée, avant-hier, par une cérémonie de décoration de plusieurs membres de la Guardia Civil espagnole. Organisée par la Gendarmerie nationale sénégalaise, cette distinction vise à saluer leur contribution au renforcement des relations entre les deux institutions, dans un contexte marqué par des défis sécuritaires communs. La cérémonie a été co-présidée par l'ambassadrice du Royaume d'Espagne au Sénégal et le Haut-commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la Justice militaire.

Elle a réuni plusieurs hauts responsables militaires sénégalais, dont le Haut-commandant en second de la Gendarmerie nationale, les commandants de la Gendarmerie territoriale et de la Gendarmerie mobile, ainsi que des représentants des deux délégations. Selon un communiqué de la Gendarmerie nationale, cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de coopération entretenue de longue date entre les services de sécurité des deux pays. La cérémonie a débuté par la projection d'un film retraçant les principales étapes de ce partenariat bilatéral, avant les interventions des deux autorités.

Dans leurs allocutions, celles-ci ont mis en avant la qualité des relations entre Dakar et Madrid ainsi que la nécessité de poursuivre les efforts conjoints face aux menaces transnationales. Les responsables ont notamment insisté sur l'importance de la coopération dans la lutte contre la migration irrégulière, un enjeu majeur qui mobilise depuis plusieurs années les forces de sécurité des deux pays.

Ils ont réaffirmé leur volonté de renforcer les mécanismes de coordination et de partage d'expériences afin d'apporter des réponses concertées aux défis sécuritaires communs. La cérémonie s'est poursuivie par un échange de présents symboliques entre les deux délégations, avant la remise des distinctions honorifiques aux membres de la Guardia Civil par le Haut-commandant de la Gendarmerie nationale.