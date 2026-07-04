Le premier tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2027 de basket masculin se termine ce week-end avec les cinquième et sixième journées du groupe B. Le Sénégal, qualifié au second tour grâce à sa victoire contre la Côte d’Ivoire ce jeudi, veut prendre le maximum de points en gagnant ses deux derniers matchs face à Madagascar (samedi) et la RD Congo (dimanche).

Après avoir validé son ticket de qualification pour le second tour des éliminatoires de la Coupe du monde de basket masculin, le Sénégal peut envisager la suite de la compétition avec plus de sérénité et d’ambition. Grâce à sa victoire revancharde face à la Côte d’Ivoire (72-85) ce jeudi, les Lions peuvent viser la réalisation de leur ultime ambition : le carton plein (3 victoires en autant de sorties). Ces points grappillés seront d’une importance capitale pour la suite de la compétition.

Confirmer face à Madagascar et la RD Congo

L’équipe du Sénégal doit livrer ses deux derniers matchs de la troisième fenêtre durant ce week-end. Son premier adversaire est la sélection de Madagascar, ce samedi. Les Lions avaient largement battu les Malgaches à l’aller, avec un écart de 33 points (66-99). Déjà éliminés, les Ankoay n’ont plus rien à gagner, si ce n’est jouer pour l’honneur. Ce match devrait permettre à la formation de Ngagne DeSagana Diop de capitaliser sur les bonnes notes de la précédente rencontre, notamment la défense. « Notre défense est notre meilleure attaque, parce que lorsqu'on contre des tirs, cela nous permet ensuite d'aller marquer des paniers faciles en contre-attaque », a salué le coach. Ce sera également l’occasion de corriger les impairs. « Il faut diminuer les pertes de balles », a indiqué l’entraîneur. Lors de la victoire face aux Éléphants, les Sénégalais ont perdu 21 balles.

Les Lions vont boucler le tournoi de Dakar par le choc contre la RD Congo, dimanche prochain. Les Congolais sont également qualifiés pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2027. Comme le Sénégal, la RDC va tenter d’empocher le maximum de points pour garder toutes ses chances de qualification au prochain Mondial. Lors de la manche aller, les Lions ont pris le dessus sur les Congolais (75-56). Cette rencontre doit servir de confirmation pour les hommes de DeSagana.

Entre le Sénégal et la RDC, il y a un contentieux qui date de 2022. Les Congolais avaient empêché les Sénégalais d’aller à la Coupe du monde 2023 en les battant à l’aller comme au retour durant la phase de qualification. Ayant remporté le premier acte, la bande à Brancou Badio doit s’imposer dimanche pour solder ses comptes avec les Léopards. Badio sera l’homme à tenir côté congolais. Le meneur de Valence Basket Club a répondu présent face à la Côte d’Ivoire en portant son équipe vers la victoire. L’ancien pensionnaire du Saltigué a été précieux à la mène (6 passes décisives). Il s’est aussi illustré par son adresse et son activité sous le panier (9 rebonds). Il est le meilleur joueur de la rencontre avec 23 points et une évaluation de +29. Il pourra aussi compter sur le soutien de ses coéquipiers comme Jean Jacques Boissy, Ibou Dianco Badji, entre autres.

LOUIS GEORGES DIATTA