Série de cambriolages nocturnes

Les éléments du commissariat d'arrondissement de Grand Yoff ont démantelé une partie d'un réseau présumé spécialisé dans les cambriolages nocturnes. Trois individus ont été interpellés le 2 juillet dernier pour association de malfaiteurs, vols aggravés, recel et complicité, tandis que les recherches se poursuivent pour retrouver d'autres membres de la bande.

L'enquête a été ouverte à la suite de deux plaintes déposées par des habitants des HLM Grand Yoff et des quartiers environnants, victimes de cambriolages commis de nuit. Selon les premiers éléments recueillis, les malfaiteurs s'introduisaient dans les domiciles par effraction ou après avoir escaladé les murs de clôture. Ils emportaient principalement du matériel électronique de valeur, notamment des téléviseurs de dernière génération, des ordinateurs portables et des téléphones mobiles. L'enquête a connu un tournant grâce à l'exploitation des images de vidéosurveillance remises par les victimes. L'analyse des enregistrements a permis aux enquêteurs d'identifier le principal suspect.

Les vérifications effectuées dans les fichiers de police ont révélé qu'il s'agissait d'un repris de justice déjà condamné pour des faits similaires. Localisé à la faveur d'investigations techniques, le suspect a été interpellé par les policiers de Grand Yoff. Au cours de son audition, il est passé aux aveux. Il aurait expliqué son retour à la délinquance par les difficultés rencontrées dans sa réinsertion après avoir purgé une peine de cinq ans de prison, dont il est sorti en 2024. Le mis en cause a également livré aux enquêteurs les noms de ses présumés receleurs, affirmant qu'ils écoulaient les objets volés au marché informel de Grand Yoff, plus connu sous le nom de « Maket bi ».

Une opération menée dans ce marché a permis l'interpellation des deux individus dénoncés. Bien qu'ils aient contesté les accusations portées contre eux, les enquêteurs estiment avoir réuni suffisamment d'éléments techniques pour établir leur implication présumée dans ce réseau de recel. Les trois suspects ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, vols aggravés, recel et complicité. Les investigations se poursuivent afin d'identifier et d'interpeller les autres membres présumés de cette bande spécialisée dans les cambriolages nocturnes.