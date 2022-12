Face à la presse, le maire de la commune d’Enampore (Ziguinchor) a parlé d’autosuffisance alimentaire, d’électricité et de la réfection des routes de sa commune. Pour lui, l’État doit savoir qu’Enampore fait partie du Sénégal. Mieux, les 10 400 ha de rizières de cette localité peuvent engendrer 4 000 emplois.



Au cours d'une rencontre avec la presse, le maire de la commune d'Enampore, Adrien Manga, est revenu sur les maux dont souffrent les populations de son terroir, à savoir le problème d’électricité et de routes praticables.

Selon l’édile, l'électricité comme la route relève des compétences de l’État. ‘’Si l’État veut goudronner cette route qui fait à peu près 21,6 km, il ne lui coûte rien. Le défi du maire d’Enampore, c’est de permettre aux populations d’être autosuffisantes en alimentation", a déclaré M. Manga, qui rappelle que sa commune dispose de 10 400 ha de rizières. ‘’Ce ne sont pas des champs où terrasser des arbres pour cultiver. Si l’État nous aide juste à niveler 1 000 ha, cela va donner 4 000 emplois et les gens auront de quoi manger", a-t-il notamment fait savoir.

L’autre défi, selon l'édile d’Enampore, c’est la mobilité. Dans cette contrée, il n’y a pas de véhicules, il n’y a que des ‘’clandos’’ et le transport est à 700 F CFA pour chaque personne.

‘’Comme on vient d’arriver, on n'a pas de jumelage franc entre la mairie de Ziguinchor et notre mairie, mais il y a quelque chose qui se passe entre nous, c’est la décharge de Mamatoro", a-t-il souligné. ‘’La ville de Ziguinchor décharge ses ordures dans notre commune. On a un protocole d’accord qu’on voudrait revoir avec eux pour le bien-être de notre population. Je pense que l’intercommunalité peut jaillir et nous permettre de mieux vivre’’, a souligné Adrien Manga.

À rappeler qu'Enampore est une commune du Sénégal située en Basse-Casamance, entre Oussouye et Ziguinchor, non loin de la rive gauche du fleuve Casamance. C’est le chef-lieu de l'ancienne communauté rurale d’Enampore, dans l’arrondissement de Nyassia, le département et la région de Ziguinchor.



Un festival pour la promotion du riz local



‘’Je n’ai jamais été dans un parti politique. C'est juste l’amour de ma contrée qui m’a poussé à me lancer dans la politique, mais c’est une politique de développement que je fais’’, a tenu à préciser le maire. Dans cette perspective, il a annoncé la tenue du festival du canard qui aura lieu du 4 au 5 février 2023.

‘’Il s’agit d’une fête qui nous permet de montrer qui nous sommes, parce qu'à partir de la culture, les gens sauront comment vous vivez. De plus, ça va nous permettre de montrer les ressources qu’on a et cette année, on va faire la promotion du riz local’’.