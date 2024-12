Affaire Barthélemy Dias

Après être partis voir les députés de l’opposition, les conseillers municipaux de la ville de Dakar étaient hier les hôtes du F24. Dans un communiqué reçu hier à ‘’EnQuête’’, F24 informe que la délégation est venue l'informer de la situation actuelle à la mairie de la ville de Dakar.

Ainsi, ils ont abordé ‘’l'interdiction d'accès aux locaux de l'Hôtel de Ville de Dakar pour une partie des conseillers municipaux, la présence de la police à l'intérieur de l'enceinte et dans les bureaux de l'Hôtel de Ville et l'absence de réponse du préfet de Dakar aux requêtes du Bureau municipal de la ville de Dakar sur les blocages physiques et administratifs constatés’’, lit-on dans la note.

En outre, ces conseillers ont partagé leur ‘’préoccupation de voir la poursuite des interdictions préfectorales déboucher sur un blocage du fonctionnement des organes de la municipalité de la ville de Dakar. La persistance de ce blocage par l'administration rendra de fait impossible la tenue de la session du conseil municipal’’. Ce dernier était d’ailleurs prévu hier et aurait dû permettre d'examiner le budget 2025 avant le délai du 31 décembre.

‘’En raison de l'imminence de cette importante session, F24 appelle au respect strict de la loi et des libertés démocratiques et individuelles. À cet effet les autorités administratives doivent garantir le bon fonctionnement de nos institutions et assurer la bonne tenue du Conseil municipal de la ville de Dakar dans les meilleures conditions, dans un cadre serein et respectueux des règles régissant le Code des collectivités territoriales ainsi que des principes démocratiques qui doivent être les seuls et uniques soubassements de toute action’’, ajoute l’organisation.