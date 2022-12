Affaire commissaire Yague

Avant son arrestation, le journaliste Pape Alé Niang a fait un post sur ses réseaux sociaux faisant état d’un supposé acte posé par le boss de la police nationale, le commissaire Yague.

Il a totalement faux dans cette histoire. ‘’S’agissant des posts de Pape Alé Niang sur sa page Facebook concernant le directeur de la Police nationale, c’est une erreur. À l’intention de l’opinion publique nationale et internationale, la Cap révèle ici que c’est elle qui a demandé et obtenu la suppression de tous les posts. Pape Alé Niang est disposé à s’amender, parce que manifestement, il a eu tort et a porté atteinte à l’honorabilité d’une famille de citoyens sénégalais.

La Cap réfute, par ailleurs, l’analyse du chef de parquet qui tente d’écarter tout cas de force majeure, erreur ou négligence. C’est un commentaire gratuit et méchant qui prouve encore l’acharnement sur la personne de Pape Alé Niang. Pourtant, en lieu et place d’un mandat de dépôt, le procureur avait la possibilité d’assignation à «résidence avec surveillance électronique», ou d’une admonestation (faire une réprimande sévère, une remontrance solennelle), entre autres, comme un juge a eu à le faire récemment dans un dossier où l’inculpé aurait manifestement violé les conditions du contrôle judiciaire.

Ces considérations sont compte non tenu des vices de forme dans la réquisition du parquet’’, déplore la Cap. Par ailleurs, elle se dit déterminée à engager toutes actions légales afin d’obtenir la libération du journaliste. ‘’Sa place n'est pas en prison’’, conclut-elle dans sa note.