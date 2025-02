Les limiers de la Sûreté urbaine (SU) du commissariat central de Dakar ont arrêté M. Diop qui se faisait passer pour un adjudant de la SU. La perquisition de sa chambre a permis la découverte de deux armes.

Du nouveau dans l'affaire du faux adjudant interpellé par la SU. Selon nos informations, dans le cadre de l’enquête, les limiers de la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar ont perquisitionné son domicile situé à la cité Almadies 2 de Rufisque. La perquisition s'est soldée par la découverte, dans sa chambre, de deux armes, dont un revolver de 9 mm et une arme automatique de calibre 7,65 mm.

Le mis en cause, selon nos sources, en a reconnu la propriété. Il a déclaré avoir reçu le revolver, en 2004, d'un vigile nommé Sagna, qui était en service à l'immeuble JVC en construction. S'agissant de la seconde arme, il a déclaré qu'il s'agit d'une arme factice qu'il a achetée auprès d'un marchand ambulant au rond-point Pompiers.

Dans le souci d’en savoir plus, une demande d'assistance a été adressée au chef de la Division des armes et munitions de la Direction de la Surveillance territoriale (DST) afin d'obtenir de plus amples informations sur les armes.

Entretemps, M. Diop, sentant que la situation devient critique pour lui, a finalement reconnu sans ambages les accusations portées à son encontre. L'enquête suit son cours et il fera l'objet d'un déferrement au parquet, ce matin, pour des faits d'association de malfaiteurs, usurpation de fonction, faux et usage de faux, et escroquerie.

Rappel des faits

Sur une plainte de V. Mendy, déposée le 16 décembre dernier contre x pour association de malfaiteurs, usurpation de fonction, faux et usage de faux, et escroquerie portant sur un préjudice de 870 000 F CFA, les enquêteurs de la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar ont interpellé M. Diop, se présentant comme l’adjudant Diop de la SU.

Lors de son audition, le plaignant a déclaré que son "frère" P. M. Sarr avait été arrêté et placé en garde à vue le 12 décembre 2024 à la SU, à la suite d’une plainte pour escroquerie et trafic de migrants. Profitant de la détresse des parents du mis en cause, M. Diop s'était présenté à eux comme étant un adjudant en service à la Sûreté urbaine. Il leur a fait savoir qu'il était chargé de ce dossier et pouvait faire libérer leur proche, s'ils pouvaient dédommager la victime. Il a ainsi réclamé et obtenu le versement de la somme de 800 000 F CFA.

De plus, il a pris contact avec la sœur du gardé à vue sous un autre numéro, se présentant comme un avocat commis pour la défense de son frère. À cette occasion, il a demandé et obtenu d'elle la somme de 70 000 F CFA avant de disparaître et de couper tout contact avec la famille.

Les investigations de la Sûreté urbaine ont permis de le localiser le 30 janvier 2025, en fin d'après-midi, dans la boîte de nuit Ravin située Sam Notaire, à Guédiawaye. Le sieur Diop, né en 1984, est un commerçant domicilié à Keur Massar.

CHEIKH THIAM