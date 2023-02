Hier, face à la presse, le Collectif pour la défense et la sauvegarde de l'hôpital Aristide le Dantec s'est prononcé sur certaines questions liées à la réhabilitation de l'hôpital. Il a porté le plaidoyer pour que le personnel de santé soit rétabli dans ses droits et sorti de la précarité.

Il y a de cela six mois que l'hôpital Aristide Le Dantec a été officiellement fermé, pour des travaux. Depuis, le personnel soignant s’est constitué en collectif, pour défendre les intérêts des travailleurs de cet établissement hospitalier. Hier, devant la presse, le collectif a informé de la situation préoccupante autour de la reconstruction de l'hôpital Aristide Le Dantec.

"S'agissant de la reconstruction en tant que telle, les travailleurs, comme tous les Sénégalais, demandent la publication des contrats, s'ils existent, mais aussi le respect des délais de livraison (le 31 décembre 2023)", a déclaré Mangue Ngom. Ce dernier considère que ceci a été annoncé par le président de la République et le ministre de la Santé.

Le porte-parole du Collectif pour la défense et la sauvegarde de Le Dantec de poursuivre : "Pour ce qui concerne les salaires et les avantages du personnel, l'État, par le biais du ministère de la Santé, avait pris l'engagement de tout garantir, durant toute la période de reconstruction. Lors d'une réunion avec l'actuelle ministre de la Santé et de l'Action sociale, elle leur a signifié que le budget alloué à l'hôpital Aristide Le Dantec a été reconduit."

Dès lors, il estime qu'il est urgent pour l'État de poser des actes tendant à garantir les salaires des travailleurs et tous les avantages y afférents.

Très remontés contre l'État du Sénégal, au regard des situations insoutenables qu'ils traversent, les travailleurs ont dénoncé l'injustice qu'ils subissent. "Il est, en effet, inadmissible que ces travailleurs, qui totalisent plus de 15, 18, 20 ans de service, soient du jour au lendemain jetés dans la rue par le ministère, avec la complicité de syndicalistes véreux", tempête Ngom. Le collectif exige que ces travailleurs soient reversés dans la Fonction publique comme leurs collègues. Également, il demande qu'un audit du personnel soit fait, afin de mettre au clair les recrutements par copinage et liens familiaux au sein de l'hôpital, même après sa fermeture.

Après avoir formulé la demande pour que les prestataires de l'hôpital soient affectés dans les autres structures, avec la ratification des conventions en bonne et due forme, ils ont saisi l'occasion pour "exiger la libération inconditionnelle de leur camarade El Hadj Abdoulaye Dione, incarcéré à la prison de Rebeuss depuis plus de quatre mois, pour avoir simplement défendu ses droits". Ce faisant, ils se sont mis à scander en chœur : "Libérez Abdoulaye Dione !"

"Qu'est-ce qui justifie le choix de Quantum et Ghesa à la place de Genitec du Sénégal"

Hier, les travailleurs ont tenu à faire une précision : "C’est nous-mêmes qui avons fait des conférences de presse et des sorties pour demander qu'on puisse reconstruire l'hôpital Aristide Le Dantec. L'initiative vient du personnel. Parce que les bâtiments étaient vétustes. Donc, on avait demandé que l'hôpital soit reconstruit. Nous sommes preneurs", a déclaré Mangue Ngom.

Mais il se pose des questions sur le choix des entreprises devant mener les travaux de réhabilitation. La société Genitec International, fondée par un Sénégalais, s'est proposée pour la reconstruction de l'hôpital Le Dantec, en finançant entièrement les travaux. Mais hélas, c'est aux promoteurs espagnols Quantum et Ghesa que le projet a été confié. "Genitec International, c'est un promoteur sénégalais qui avait déjà le financement nécessaire. Les 92 milliards étaient disponibles. L'argent a été déjà mobilisé. C’est dans ses comptes. Donc, à notre grande surprise, l'État l'a écarté au profit des Espagnols que sont Quantum et Ghesa", dénonce M. Ngom, avant de préciser qu'ils n'ont pas un problème de nationalité. "Tout le monde peut exercer là où il veut. Mais si un Sénégalais parvient à trouver le financement nécessaire de 92 milliards… Moi, je ne sais pas. Peut-être que nous aurons l'opportunité de poser la question à Monsieur le Président de la République. Qu'est-ce qui justifie le choix de Quantum et Ghesa à la place de Genitec International qui est un Sénégalais ?", se demande-t-il.

"Le titre foncier de l'hôpital Le Dantec est de 9 ha au lieu de 6 ha"

À l'inverse de ce que beaucoup se faisaient comme idée sur les 6 ha de l'hôpital, ce membre du collectif, sous le couvert de l'anonymat, révèle que l'hôpital Aristide Le Dantec englobe une superficie de 9 ha. "C'est 9 ha au lieu de six. Un hectare cinquante est alloué à Pasteur. Ça n'a pas été vendu. On l’a donné à Pasteur. Pasteur fait partie du titre foncier de l'hôpital Aristide Le Dantec. Et la Sones, qui est de l'autre côté, c'est un hectare cinquante. Ç’a été donné comme ça. Mais pas vendu. Au lieu que les gens parlent de 6 ha, le titre foncier de l'hôpital Le Dantec, c'est 9 ha", a­-t-il expliqué.

MOUHAMADOU RASSOUL KANE (STAGIAIRE)