Affaire Ousmane Noel Dieng 

Le juge du tribunal des flagrants délits de Dakar a condamné Babacar Sow à six mois d’emprisonnement ferme. Ce dernier, qui était jugé le 12 avril 2022, est reconnu coupable des délits d’accès frauduleux à un système informatique, collecte et diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs.

Quant à ses coprévenues Soda Guèye et Aïssatou Sow, elles ont respectivement écopé des peines de trois mois et d’un mois ferme. Ils sont contraints de verser à la partie civile, Ousmane Noël Dieng, la somme de 150 mille francs CFA en guise de dommages et intérêts.

En détention depuis près d’un mois, les condamnés ont été jugés à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar la semaine dernière. Ils avaient diffusé les vidéos intimes du chef de cabinet du ministre Diène Farba Sarr, Ousmane Noël Dieng, lequel était en pleins ébats sexuels avec sa copine dans son bureau.