À côté de l’affaire des députés, il y a aussi les cas Outhmane Diagne et Pape Ibra Guèye dit ‘’Papito’’, arrêtés dans le cadre de l’affaire dite des unes détournées, qui a été évoquée, hier, devant les autorités judiciaires compétentes. Alors que les parlementaires faisaient face aux limiers de la Division des investigations criminelles, MM Diagne et Guèye, eux, répondaient aux questions du juge Mamadou Seck du deuxième cabinet, dans le cadre de l’instruction de leur dossier.

Selon leurs avocats, ils vont aviser sur la conduite à tenir. ‘’Nous allons attendre l’avis du procureur et l’ordonnance que va rendre le juge’’, a répondu un de leurs avocats, interpellé sur l’introduction éventuelle d’une demande de liberté provisoire.

Dans cette affaire des unes détournées, ce qui est le plus navrant et incompréhensible, c’est le temps mis pour auditionner les deux prévenus dans le fond. Afin que nul n’en ignore, Maitre Khoureychi Ba, sur sa page Facebook, a rappelé les délais longs de leur détention. Pour Papito, il est en taule depuis pas moins de quatre mois et 10 jours, selon son avocat. Quant à Outhmane, il a fait cinq jours de moins en prison. Leur sort est désormais entre les mains du juge d’instruction du deuxième cabinet Mamadou Seck. Il pourra soit prendre une ordonnance de renvoi, soit une ordonnance de non-lieu.

Avant eux, c’était au tour de Pape Alé Niang d’être auditionné en fin de semaine dernière. En ce qui concerne le journaliste arrêté le 6 décembre, ses avocats ont déposé une demande de liberté provisoire aussitôt après. Une demande qui a de fortes chances d’être favorablement reçue, vu les nombreuses démarches allant dans ce sens.