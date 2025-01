Affaire Riu Baobab

Dans un communiqué de presse reçu hier à ‘’EnQuête’’, la gendarmerie nationale a informé de son intervention à l’hôtel Riu Baobab sis à la Pointe Sarène dans la nuit du 18 au 19 janvier 2025. Ainsi, fait-elle savoir, des malfaiteurs ont été sur les lieux.

‘’Un groupe d’individus a fait irruption à l’intérieur dudit hôtel, après avoir neutralisé les agents de sécurité privée. Ils se sont emparés de l’argent trouvé à la réception et de deux téléphones portables’’, selon le communiqué de la gendarmerie. Les hommes en bleu renseignent que la brigade de proximité de Nianing et l’escadron de surveillance et d’intervention (ESI) qui effectuent des patrouilles de sécurisation dans le secteur se sont très vite rendus sur les lieux. Ils ont ainsi pu intercepter ‘’les malfaiteurs qui tentaient de s’exfiltrer.

L’intervention des gendarmes s’est soldée par des échanges de coups de feu avec les assaillants, obligeant ces derniers à prendre la fuite en passant par les clôtures en grillage qui donnent sur les zones boisées situées au sud-est du réceptif hôtelier’’, fait-on savoir. Et malheureusement, ‘’les recherches immédiates effectuées dans la zone n’ont pas permis de découvrir les malfaiteurs. Une enquête a été ouverte immédiatement pour identifier et arrêter les auteurs de ce vol’’. Par ailleurs, ‘’les patrouilles de sécurisation mises en œuvre dans le cadre du plan de protection des sites touristiques ont été immédiatement renforcées dans toute la zone. En outre, un dispositif spécial de protection a été mis en place, pour accompagner la direction de l’hôtel Riu Baobab, en vue de restaurer la sécurité et la sérénité chez les clients de l’hôtel’’.