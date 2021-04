Affaire Tounkara   

La communauté sénégalaise vivant aux États-Unis exprime sa solidarité au compatriote Ousmane Tounkara arrêté pour actes de terrorisme et menace de mort suite à une plainte de l’Etat du Sénégal. En effet, à travers un communiqué parvenu à ‘’EnQuête’’, les compatriotes aux USA dénoncent ‘’avec la dernière énergie la cabale et la plainte mensongère de l’Etat du Sénégal auprès des instances judiciaires américaines contre l’activiste Ousmane Tounkara pour menace terroriste et menace de mort’’.

‘’La communauté sénégalaise aux USA exige sa libération immédiate et sans condition, car son probable rapatriement serait un précédent dangereux et écornerait gravement l’image des Etats-Unis présentée comme le chantre de la démocratie dans le monde’’, indique-t-on dans la note. En effet, pour ces Sénégalais, l’activiste Ousmane Tounkara n’est ni de près ni de loin mêlé à des activités terroristes ou menaces de mort.

‘’C’est un dossier purement politique fomenté par le gouvernement du Sénégal pour nuire et museler un leader d’opinion gênant qui dénonce quotidiennement la restriction des libertés, le recul démocratique, la corruption, le pillage des ressources et la dictature dans son pays’’, dénoncent-ils. En outre, pour afficher leur soutien à l’activiste, la communauté sénégalaise vivant aux USA compte organiser une séance de récital de Coran le samedi 17 avril à New York pour formuler des prières pour la libération de Tounkara. Ils décrivent l’activiste comme une personne sociable qui ne cesse d’accompagner ses compatriotes dans toutes les activités professionnelles, caritatives et religieuses.