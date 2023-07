La Fédération sénégalaise de basketball a procédé, hier, à la présentation des listes de joueurs et joueuses devant prendre part aux compétitions internationales, notamment l'Afrobasket dames à Kigali.

Afrobasket, Jeux de la Francophonie ou encore tournoi pré-TQO. Le Sénégal du basket est engagé sur différents tableaux. En prélude à ces compétitions importantes, la FSBB a présenté trois différentes listes. Pour l'Afrobasket Kigali-2023, de 19 basketteuses, le sélectionneur Moustapha Gaye, par ailleurs DTN, se retrouve maintenant avec 14 joueuses. Et même là, la liste est encore provisoire. Le technicien reconnaît d'ailleurs que cette sélection n'a pas été de tout repos. "Nous avons mis des critères et nous sommes restés figés sur les critères d’évaluation. Une équipe, c’est du talent, mais aussi de la polyvalence. Nous avons beaucoup misé sur la polyvalence", affirme Moustapha Gaye.

Comme il fallait s'y attendre, l'affaire des naturalisations qui concernent des joueuses importantes a aussi été largement évoquée. Toujours est-il que le règlement de la Fiba est clair à ce sujet : les équipes nationales ne sont autorisées à sélectionner qu’un seul joueur naturalisé. Ainsi, il faudra choisir entre les deux jeunes meneuses Lena Timera et Cierra Dillard.

S’agissant de la seconde nommée, Moustapha Gaye est confiant pour le processus de naturalisation. "Je souhaite vivement que sa naturalisation soit actée. On m’a dit que c’est en bonne voie. Il n’y a pas de deadline. J’ai confiance en la fédération et l’État pour nous aider à avoir son document administratif", dit-il.

Moustapha Gaye d’ajouter : "J’ai préféré appeler les deux et, au moment de choisir, je prendrai la plus méritante et celle qui sera plus apte à se fondre dans le collectif. Cierra ne peut pas nous faire gagner une Afrobasket. C’est une bonne joueuse qui, j’espère, participera et aidera l’équipe. Je lui disais tantôt : tu ne peux pas venir au Sénégal et penser que tu vas nous faire gagner. Tu ne peux pas nous faire gagner. C’est ensemble que nous le ferons".

Selon le DTN, le dernier mot revient uniquement aux deux joueuses. Elles devront se surpasser. "Je pense qu’elle a compris (Cierra) et qu’elle est dans une bonne dynamique. C’est une fille extraordinaire avec un état d’esprit irréprochable. Ensemble, essayons de voir qui entre les deux répondra le plus à nos attentes, qui nous permettra d’élever notre niveau de jeu. Mais moi, je ne suis pas quelqu’un qui pense qu’une joueuse, américaine fut-elle, va seule nous permettre de gagner un Afrobasket", martèle le coach.

La préparation va se poursuivre et deux matchs amicaux sont programmés contre le Rwanda et l’Égypte.

À noter que cinq joueuses ont été recalées. Il s'agit de Ndioma Kane, Aminata Fall, Marième Dramé, Madjiguene Sène et Khadidiatou Bigué Sarr.

Gorgui Sy Dieng pour mener les jeunes pousses

Concernant la liste des Lions, des cadres sont présents à l'image du capitaine Gorgui Sy Dieng, Youssoupha Ndoye, Mamadou Lamine Sambe. La relève qui avait notamment marqué les esprits lors de l’Afrobasket-2021 ou des éliminatoires de la Coupe du monde, sera aussi de la partie.

Ainsi, Brancou Badio, Ibrahima Fall Faye, Mamadou Faye, Pape Moustapha Diop, Boubacar Touré, Mouhamed Alga Ndiaye et Jean-Jacques Boissy. Babacar Sané, Amar Sylla, Ibou Dianko Badji et Khalifa Diop viennent s'ajouter le groupe.

En dehors de ces noms bien connus du basket sénégalais, le sélectionneur a fait appel à des joueurs qui se sont illustrés avec la sélection U18, lors de l’Afrobasket ou pendant le dernier Mondial U19. Parmi eux, on peut citer Ousmane Ndiaye, Dahaba Magassa ou encore Ousmane Diop, Gora Camara et Lamine Diane.

La liste des 22 joueurs présélectionnés pré tournoi TQO-Lagos El Hadj Brancou Badio Mamadou Lamine Sambe Jean -Jacques Boissy Ahmed Tijani Bamba Mamadou Faye Mouamed Alga Ndiaye Ousmane Ndiaye Dahaba Magassa Seydou Ousmane Ndiaye Babacar Sané Pape Moustapha Diop Samba Daly Fall Ibrahima Fall Faye Amar Sylla Ousmane Diop Gorgui Sy Dieng Youssoupha Ndoye Boubacar Touré Lamine Diané Ibou Dianko Badji Khalifa Ababacar Diop Gora Camara Liste des 14 Lionnes présélectionnées pour l'Afrobasket Kigali 2023 Meneuses Lena Timera Cierra Dillard Fatou Dieng Arrières Yacine Diop Couna Ndao Ailières Aya Traoré Mathilde Aïcha Diop Fatou Pouye Fatou Dia Sylla Pivots Oumoul Khairy Sarr Oumou Touré Fatou Diagne Arame Niang Aïcha Ndour Liste des joueuses convoquées pour les Jeux de la francophonie Ndioma Kane Aminata Tall Mame Mariama Niang Seynabou Ka Ndoye Julie Dacosta Laurence Diedhiou Khadidiatou Bigue Sarr Khadija Faye Fanta Gassama Ndèye Yacine Fall Ndèye Seynabou Dieye Mame Coumba Fall Aissatou Fall Mame Ciré Fall Amina Ly Coumba Niang Aicha Ndour

Mamadou Diop