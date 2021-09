La 6e Assemblée générale de la Mutuelle de santé des agents de l'Etat (MSAE) ne s'est pas tenue dans les conditions souhaitées, à cause d’une interdiction de l’autorité administrative. Malgré tout, l’équipe sortante s’est réinstallée pour un nouveau mandat. Les enseignants fustigent cette forfaiture.

Prévue le 18 septembre dernier à Saly Portudal, l’Assemblée générale de la Mutuelle de santé des agents de l’Etat ne s’est pas déroulée comme prévu par le bureau.

En effet, le sous-préfet de Sindia avait interdit la rencontre pour menace de trouble à l’ordre public. Selon Abdoulaye Codior Diop, membre de la mutuelle, porte-parole des syndicats d’enseignants présents à la conférence de presse organisée hier, ‘’malgré la notification de l’arrêté, Me Babacar Ngom et sa bande ont voulu, la veille, tenir nuitamment l'AG, en faisant fi de l'interdiction, alors que certains délégués n'étaient pas encore arrivés’’. Il précise : ‘’La section départementale MSAE de Mbour, représentée par six délégués et celles de Thiès, Tivaouane, Guédiawaye, Ziguinchor, Goudiry, Kaolack, etc., se sont opposées à cette violation flagrante de la loi et ont saisi l'autorité administrative qui a dépêché le commissaire de police de Saly à l'hôtel Princesse pour empêcher la tenue illégale d'une telle assemblée générale nationale’’, renseigne-t-il.

A l’en croire, ‘’jamais, à notre connaissance, une AG nationale ne s'est tenue pendant la nuit et c'est là une preuve que Me Babacar Ngom, Magistrat de profession, n'a aucun respect envers les mutualistes et les autorités administratives de ce pays’’.

Pour sa part, le président de la mutuelle s’est résolu à rencontrer la presse pour faire une déclaration. Il explique qu’un travail préalable a été fait. Ce qui a permis à chaque section de renouveler son bureau et d’élire ses représentants au Conseil d’administration et ses délégués à l’Assemblée générale nationale. Ce qui, à son avis, permet de prendre la décision de ‘’reconduire l'équipe dirigeante conduite par Babacar Ngom, pour une période de trois ans’’.

Les enseignants ne sont pas d’accord avec cette décision. Ils promettent de lui opposer un combat farouche pour permettre à la mutuelle, au sein de laquelle ils sont majoritairement représentés, de jouer le rôle qui lui est dévolu.

Mais l’équipe actuelle semble n’en avoir cure. Lors de leur déclaration publique, ils ont présenté leur feuille de route. Ainsi, le bureau compte poursuivre la mise en œuvre de son plan stratégique de développement étalé sur la période 2020-2024. Il compte trois axes stratégiques que sont l'amélioration de la compétitivité de la mutuelle, le développement et la promotion de la MSAE et, enfin, la promotion de la gestion axée sur la performance. Des points essentiels pour une meilleure prise en charge des besoins de santé des plus de 45 000 membres que comptent la mutuelle et leur famille’’.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)