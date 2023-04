Créé en 1987 lors de la Conférence des chefs d’État africains et des institutions de recherche agronomique françaises, le Conseil ouest et centre africain pour la recherche agricole et le développement/West and Central African Council for Agricultural Research and Development (Coraf/Wecard) a pour mission d’appuyer les pays africains dans la recherche et l’innovation agricoles pour assoir un développement durable. C’est dans ce cadre que l’institution a organisé un atelier de renforcement de capacités de ses membres en vue de les outiller dans leurs missions quotidiennes.

Le Coraf/Wecard intervient dans plusieurs pays couvrant une superficie totale de 12,3 millions km2 avec une population totale de 433,2 millions d’habitants, dont 74 % sont engagés dans l’agriculture. Il a pour mission fondamentale de contribuer à une réduction durable de la pauvreté et de l’insécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest et du Centre.

Pour ce faire, la formation et le renforcement de capacités des membres sont une stratégie incontournable dans les process. Dans cette perspective, le Coraf a regroupé les membres de plusieurs pays à Saly Portudal pour les outiller dans le cadre de la recherche et de l’innovation agricoles.

‘’On est venu à Saly, dans le cadre d’un programme dans lequel il y a une série d’institutions qui sont au cœur de l’avancement du programme piloté par le Coraf. On doit appuyer le continent sur les questions de recherche. Donc, pour renforcer nos capacités afin d’être à la hauteur de conduire des recherches dans le continent’’, renseigne le spécialiste des questions de suivi-évaluation du Forum pour la recherche et l’innovation agricoles en Afrique (Fara).

La rencontre regroupe cinq organisations qui se réunissent pour un renforcement de capacités des membres dans l’objectif de remplir leur mandat de recherche agricole pour le développement, afin de soutenir les pays africains dans la mise en œuvre des programmes de l’agriculture.

Il s’agit, en effet, d’appuyer le continent africain sur les questions de richesse. Dans cette dynamique, le Coraf pilote le projet pour la transformation agricole axée sur la science et l’innovation adaptée au climat en Afrique.

Selon Emmanuel Ndiukoué, ‘’c’est un projet financé par les différentes composantes. Il y a d’abord le renforcement des capacités des différentes institutions qui sont impliquées dans ce programme et aussi pour voir quelles sont les différences dans les différents systèmes nationaux des pays avec lesquels on travaille’’.

Sur cette lancée, le chargé de la recherche et de l’innovation du Coraf et membre du comité technique du projet souligne : ‘’Il y a aussi l’aspect genre pour intéresser les jeunes et les femmes dans les différents programmes de l’initiative que nous sommes en train de mener. Nous sommes en train de voir aussi après ce programme ce qu’on doit faire, parce ça se termine en 2024 et il y a un volet avec un programme pour régénérer les ressources avec les autres partenaires qui ne sont pas présents à cette activité, pour voir comment on peut mettre en œuvre les acquis dans les différentes activités à mener pour les prochaines étapes’’.

De fortes recommandations sont attendues au sortir de cette rencontre. Le programme détaillé de l’agriculture africaine est financé par l’Union européenne pour 57 mois, à compter de mars 2019 jusqu’en décembre 2023.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)