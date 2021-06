Le village de Mérina Sarr va accueillir l’agropole qui sera implanté dans la région de Diourbel. Ce village de la commune de Dangalma a été choisi, après le refus d’une partie des habitants de Gatte de la même commune.

‘’Monsieur le Ministre, dites au président de la République qu’il peut, s’il le désire, prendre toutes les terres. Seule la mosquée devra être épargnée’’. Ainsi s’est exprimé, hier, le représentant du khalife de Mérina Sarr, lors de la visite technique effectuée par Moustapha Diop, Ministre de l’Industrie, dans cette localité nichée entre Kaba dans la région de Thiès et Dangalma, dans la région de Diourbel.

S’expliquant sur le module de l’agropole de Dangalma, le ministre de l’Industrie a déclaré : ‘’C'est un projet qui est inscrit au niveau du Pap2. Ce sont des pôles de développement agro-industriels visant à faciliter la mise en réseau des facteurs de la chaîne de valeur. Ces agropoles vont nous permettre d'assurer notre sécurité alimentaire, en produisant plus, mais également en transformant sur place et en créant de la valeur ajoutée pour l'emploi des jeunes.’’

L'étude de faisabilité, mais également la structuration du projet ont permis d'identifier les filières, comme l'arachide, le sel et les céréales, comme des filières à développer et d'autres filières complémentaires. Le nombre d'emplois retenu sur la base des projets incubés, lors de l'atelier de situation du projet, est de 19 200 emplois directs, compte non tenu des filières complémentaires qui vont générer des emplois indirects. L'objectif est d'apporter la contribution du secteur de l'industrie à la politique de création d'emplois lancée par le président Macky Sall.

Pour Moustapha Diop, ‘’actuellement, comme le foncier est déjà sécurisé, une partie des financements est déjà disponible. C'est l'aide de la coopération belge, à hauteur 22,5 millions d'euros. Il reste l'enveloppe à compléter avec la Bad et la Bid, respectivement 60 millions de dollars et 50 millions d'euros’’.

Pour Mor Ngom, le maire de Dangalma, ‘’rompre ces disparités a été d’instaurer la territorialisation. Monsieur le Ministre du Développement industriel, je vais vous rendre les terres qui appartenaient a nos aïeux et qui ont compris la politique publique de territorialisation et de décentralisation du président de la République. L’acropole que vous allez mettre en place, la zone industrielle de Dangalma, tous les deux sont de votre magistère. Nous avons d’autres terres disponibles et disposées à accueillir la zone industrielle’’, dit-il.

Le choix de Mérina Sarr s’est fait, après le refus des populations de Gatte de voir leur localité abriter le site de l’agropole.

BOUCAR ALIOU DIALLO