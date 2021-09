Voix familière du paysage audiovisuel et notamment radiophonique sénégalais, Alassane Samba Diop publie "La Vie est un temps de parole" aux Éditions feu de brousse, avec une préface signée par Abdou Salam Kane et une postface d’Abderrahmane Ngaïdé, annonce emedia.

Dans cet ouvrage, qui est le résultat de la transcription et la publication d’une série d’émissions qu’il a eu à conduire sur les antennes de la Radio Futurs Médias, le Directeur d’I-Radio et d’I-Tv veut principalement rendre hommage et immortaliser les voix de trois figures qui l’ont particulièrement marqué : Hamidou Dia, Mouhamadou Mbodj et Ibrahima Sow.

“Bien que disparues, leurs voix n’ont pas fini de sourdre en nous, nous rappelant des moments d’écoute d’une partie des conversations citoyennes appréhendées à travers des connaissances avérées, arrimées à une expérience de vie”. Le livre offre un flashback de nombreuses conversations du journaliste avec des acteurs de premier plan de la vie publique, “des voix familières” qui retracent un pan de l’histoire contemporaine du Sénégal.