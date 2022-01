Battue par la Côte d'Ivoire (1-3), ce jeudi, l'Algérie a été éliminée sans gloire de la CAN au Cameroun. Le sélectionneur des Verts, Djamel Belmadi, n'a pas voulu se cacher après cette terrible désillusion. "Difficile de faire une analyse rationnelle tout de suite après une aussi grande déception. On avait à cœur sur ce match de rattraper, au moins d’un point de vue comptable, si ce n’est en plus la manière, de dire qu’on est présent dans cette compétition et qu’elle commence aujourd’hui, chose qu’on n’a pu faire.

A partir du moment, tout comme depuis le début du tournoi, où on ne concrétise pas nos occasions, le doute s’est peut-être installé. Les situations étaient toujours là, aujourd’hui un peu moins contre la Côte d’Ivoire. On n’a jamais pu marquer, même les penalties on a du mal à les marquer, donc on ne s’est pas montré à la hauteur de la compétition tout simplement", a indiqué le manager algérien en conférence de presse. "Il ne faut pas avoir peur de le dire, c’est un échec total. J’ai bien sûr une idée sur ce qui n’a pas marché. Beaucoup de choses mais trop tôt pour en parler. Parler de crise n’est peut-être pas opportun. On a échoué, oui. On a fait sur trois matchs ce qu’on n’avait pas eu sur trois ans. Ce sentiment de la défaite est amer. Détestable même", a rajouté Belmadi.

…Belmadi défend Mahrez

Comme l'ensemble de l'équipe d'Algérie, Riyad Mahrez (30 ans) est passé complètement à côté de sa Can. Pointé du doigt pour avoir pris du repos quelques jours avant l'épreuve, l'ailier de Manchester City a été défendu par son sélectionneur, Djamel Belmadi. "J'aurais aimé régler ça en famille mais bon, vous n'avez pas les tenants et les aboutissants de cette histoire. Je n'ai pas donné de vacances à Riyad. Vous n'êtes pas bien informés, voire malhonnêtes. On aurait pu régler ça en famille mais vous voulez faire ça ici... Patience. On règlera ça en temps et en heure. Il ne faut pas dénigrer un joueur qui a donné tant de bonheur. J'assume ce choix", a lâché le manager des Fennecs en conférence de presse. Les prochains jours s'annoncent bouillants en Algérie.