A la fin de la rencontre contre le Zimbabwe, le sélectionneur national, Aliou Cissé, qui a insisté sur l’importance des trois points empochés, a salué l’état d’esprit de ses joueurs qui n’ont rien lâché jusqu’à l’obtention de la victoire.

‘’Malgré nos absences, on a pu décrocher les trois points’’

‘’Nous rendons grâce à Dieu. Bien sûr, les gens qui ne connaissent pas le continent africain peuvent penser qu’il y de petites équipes. Si vous me demandez si je m’attendais à autant d’adversité, je dirais que tous les matches seront difficiles, disputés. Ce qu’il faut retenir sur ce match, c’est que malgré nos absences, on a pu décrocher les trois points à force de détermination. Je félicite nos garçons. Quand vous avez la chance de grands joueurs à votre disposition, c’est toujours beaucoup plus facile. On a pu travailler prDisable rich-textatiquement pendant dix jours où Koulibaly n’était pas apte. Il est venu nous rejoindre juste trois jours avant qu’on arrive. Donc, l’axe central Abdou Diallo et Pape Abdou Cissé, Mbaye et Touré sur les côtés ont travaillé pratiquement pendant une semaine. Je mettais mis dans la tête que Koulibaly ne serait pas apte pour le match contre le Zimbabwe, mais je ne pensais pas que c’est la Covid qui allait le toucher. On avait déjà anticipé cet axe. Ils ont eu quelques automatismes. Dans l’ensemble, ils ont su gérer les attaquants du Zimbabwe, même s’il y a eu quelques erreurs. Abdou Cissé, c’est un très bon défenseur. Sur les duels aériens, il nous a sorti pas mal de ballons. Il pouvait en marquer aussi. Abdou Diallo, c’est un garçon très intelligent dans l’anticipation, même si, par moments, il manque de concentration. C’est des choses qu’il faut améliorer. Je suis très content d’Ibrahima Mbaye et de Ballo-Touré. Il y a eu de bonnes choses sur le match d’aujourd’hui.

Maintenant, comme je le dis, il faut continuer à travailler sur cette nouvelle charnière.’’

‘’Aucun souci pour le positionnement de Sadio’’

‘’Si vous regardez bien l’équipe du Sénégal, toutes les éliminatoires de la Coupe du monde, on les a faites avec Sadio Mané devant. Il est capable de jouer n’importe où en attaque. C’est ça aussi cette polyvalence qu’on a. En fin de match, on avait besoin un tout petit peu de percussion sur les côtés ; on l’a décalé sur le côté. Je n’ai aucun souci pour le positionnement de Sadio.’’

‘’On aurait pu être un peu plus efficace’’

‘’Ce qu’il faut retenir, c’est qu’on avait à cœur de bien débuter cette rencontre. Les 25 premières minutes ont vraiment été très intéressantes pour le Sénégal. On aurait pu capitaliser, être un peu plus efficace et marquer pour être plus à l’aise. Cela n’a pas été le cas. Quand vous avez votre temps fort pendant quinze, vingt minutes (et que) vous ne marquez pas, forcément, en seconde période, l’adversaire revient aussi, parce que vous lui donnez la possibilité de sortir la tête de l’eau. C’est ce qui s’est passé. En seconde période, c’était beaucoup plus équilibré. Dans cette seconde période, je loue l’abnégation, la détermination de nos garçons qui n’ont rien lâché. Ils ont continué à se battre jusqu’à obtenir ce penalty.’’

‘’Sadio est un garçon à protéger’’

‘’Je n’aime trop parler des individualités. Aujourd’hui, on veut parler collectif. Sadio Mané fait partie d’un collectif qui s’appelle l’équipe du Sénégal. Sadio Mané porte l’équipe, l’équipe le porte aussi. Ce qui est important, c’est qu’il s’épanouit dans cette équipe. Aujourd’hui, il pouvait marquer plus que ça. C’est clair et net. Mais c’est lui qui nous marque le penalty et il a été dans tous les bons coups. C’est à valoriser aussi. C’est un garçon qu’il faut protéger. Je ne le dirai pas assez. Il est très motivé, il a envie de gagner la Can. On prie Dieu qu’il ait la santé, qu’il continue à travailler et à faire les efforts qu’il fournit pour l’équipe. Et que l’équipe aussi continue à faire les efforts pour lui. C’est le chemin qu’il faut prendre. Il ne faut pas seulement mettre la pression sur un ou deux joueurs, mais essayer de les protéger pour qu’ils puissent être dans les meilleures positions possibles lors des matches les plus difficiles.’’

‘’Gomis et Loum Ndiaye nous ont rejoints’’

‘’Alfred Gomis nous a rejoints, Loum est arrivé hier. Nous espérons récupérer Bamba Dieng et Mame Baba Thiam. D’ici demain ou après-demain, on aura deux ou trois joueurs qui viendront nous rejoindre.’’

SADIO MANE (ATTAQUANT DES LIONS) ‘’On est une équipe solidaire’’ ‘’Je l’ai dit, il y a deux ans de cela, je vais retourner en club pour aider l’équipe. Je pense que depuis lors, je n’ai jamais cessé de bosser pour réussir mes penalties. Donc, aujourd’hui, je récolte les fruits de mon travail. Je suis tellement content pour l’équipe de même que pour le peuple sénégalais. Je suis quelqu’un de très positif. Quand j’ai posé le ballon, dans ma tête, j’ai pensé que j’allais marquer et c’est le cas. On aimerait tous avoir Koulibaly, Edouard, Krépin, bien sûr, Ismaïla, mais la vie est ainsi faite. Du coup, les autres ont montré qu’on peut compter sur eux. Cela montre que nous sommes une équipe. Une équipe solidaire où tout le monde peut faire la différence. On préparera le prochain match avec sérénité, humilité, surtout. On va essayer de prendre les matches un à un. La Can n’est pas du tout facile. On aura en face une belle équipe guinéenne qui ne va rien lâcher. Nous aussi, on ne va rien lâcher, parce qu’on a un objectif bien défini. On va se battre pour nous-mêmes et le peuple sénégalais.’’

LOUIS GEORGES DIATTA