Pour améliorer le cadre de vie des populations, d’asseoir les conditions d’existence de collectivités territoriales propres, la Sonaged SA a lancé hier son nouveau projet dénommé "Eksina" sur l’horizon 2023-2028.

Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique a représenté hier son collègue de l’Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Abdoulaye Saydou Sow, à la cérémonie de lancement du plan stratégique de développement de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (Sonaged SA) dénommé ‘’Eksina’’ sur l’horizon 2023-2028.

D'après Alioune Ndoye, le président de la République, Macky Sall, lors de l’élection présidentielle de 2019 et de son investiture, s’était engagé à réaliser un ambitieux programme dénommé ‘’Sénégal zéro déchet’’ en ces termes : ‘’Nous voulons un Sénégal zéro déchet, des villes propres et des villes vertes.’’

Depuis lors, que d’initiatives heureuses : du nettoiement des rues et des grands axes, en passant par le ‘’Besup setal’’ tenu chaque premier samedi du mois, à la transformation de l’UCG en société anonyme dénommée Sonaged en faveur de la loi n°2022- 18 du 23 mai 2022 autorisant sa création avec un capital entièrement souscrit par l’État, actionnaire unique. "J’aimerais plutôt insister sur l’importance pour les acteurs, à commencer par le gouvernement et les collectivités territoriales, à accorder plus de soutien et de moyens à la gestion des déchets afin d’arriver à bâtir un Sénégal propre, où il fait bon vivre. Si nous ne le faisons pas, nous raterons le train de l’histoire et nos efforts continus de construire des villes durables et modernes seront voués à l’échec, notre environnement menacé, ce qui entraînera, inéluctablement, une dégradation progressive de notre santé. C’est pourquoi je me réjouis de voir que la Sonaged a compris l’urgence qui s’attache à la réelle prise en charge de la propreté avec une présence partout sur le territoire national à travers de vaillants agents du nettoiement qui méritent tous les égards de la nation", a confié le ministre.

Selon lui, ce plan stratégique sera un puissant outil devant permettre à la Sonaged de consolider sa dynamique de performance, à travers ses axes stratégiques, pour une meilleure professionnalisation de la gestion des déchets avec un volet important de réalisation d’infrastructures de gestion et de valorisation des déchets grâce au Promoged.

Il reste évident que le gouvernement du Sénégal ne ménagera aucun effort pour assurer une mise en œuvre correcte et efficace de l’ensemble des actions et initiatives prévues dans ce plan stratégique. "Ma conviction est que ce plan stratégique pertinent, clair et précis vous permettra d’atteindre vos objectifs à la fin de l’horizon 2028 et donc, de positionner la Sonaged comme l’acteur de référence pour la gestion intégrée des déchets et l’économie circulaire au Sénégal’’. Le plan ‘’Eksina’’ avec ses 55 projets structurants, 15 leviers prioritaires déclinés dans quatre axes principaux : la régulation et la planification, le développement durable et l’économie circulaire, la performance organisationnelle, le capital humain. Il permettra d’améliorer le cadre de vie des populations, d’asseoir les conditions d’existence de collectivités territoriales propres, attractives et porteuses de développement, de moderniser les infrastructures de gestion des déchets et de développer une économie circulaire grâce à la structuration des chaînes de transformation et de valorisation des déchets solides ménagers et assimilés", a expliqué M. Ndoye.

Il a ajouté : "En choisissant de réunir les autorités de l’Administration centrale et territoriale, les universitaires, les partenaires techniques et financiers, les associations professionnelles et toutes les autres parties prenantes dans le secteur du nettoiement et la gestion des déchets, la Sonaged a opté pour une approche inclusive et complémentaire entre toutes les structures engagées dans la gestion intégrée des déchets solides au Sénégal. Nous sommes tous d’avis que la gestion des déchets reste l’un des domaines dans lesquels une collaboration soutenue est absolument nécessaire, si nous voulons conserver un cadre de vie sain et des terroirs attractifs. La stratégie déclinée clairement au cours de cette cérémonie, ajoutée aux acquis actuels issus du relèvement significatif du niveau de propreté de nos villes, devrait nous permettre d’atteindre l’objectif de réaliser un Sénégal zéro déchet avec un cadre de vie sain et des terroirs attractifs porteurs d’épanouissement et de développement."

