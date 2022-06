Placés sous mandat de dépôt depuis le 23 mai dernier, Mouhamed Fall, Thieyacine Dieng et Pape Sow ont finalement fait face aux juges du tribunal des flagrants délits de Dakar, mercredi. Ils sont cités dans l’agression de l’Américain Cédric Perry, qu’un groupe de jeunes a pris pour un homosexuel aux HLM. Poursuivis pour vol en réunion avec violence, coups et blessures volontaires et destruction de biens appartenant à autrui, ils ont contesté les faits.

Cédric Perry n’oubliera jamais son séjour à Dakar. Cet Américain, qui était venu au Sénégal pour participer aux activités de la Biennale des arts, a été victime d’un sévère lynchage aux HLM. Et pour cause ! Des jeunes, du fait de son accoutrement, l’ont assimilé à un homosexuel, avant de le molester. Informés de l’incident, les éléments du commissariat des HLM se sont dépêchés sur le lieu de l’agression et ont trouvé l’Américain ensanglanté, tout nu, au milieu d’une foule en furie. C’est sur ces entrefaites qu’il a été conduit au centre de santé de ladite localité. Une enquête étant ouverte, les flics qui ont visualisé les caméras de surveillance du ministère de l’Intérieur ont pu identifier Mouhamed Fall, Thieyacine Dieng et Pape Sow. Arrêtés et placés sous mandat de dépôt depuis neuf jours, ils ont comparu ce mercredi à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour répondre des délits de vol en réunion avec violence, coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail (ITT) de huit jours et destruction de biens appartenant à autrui. Ils ont tous plaidé non-coupable.

Toutefois, avant qu’ils ne prennent la parole, Cédric Perry, qui devait prendre l’avion pour les États-Unis le jour de l’audience à 14 h, est revenu sur sa mésaventure. ‘’On était un groupe de huit personnes. Mais la foule s'est ruée sur moi. Les trois prévenus en font partie. Ils m'ont pris à partie et ont volé mon portable, mon portefeuille qui contenait de l’argent. Ils m’ont déshabillé et m’ont dépossédé de mes bijoux. Je n'ai fait aucun acte d'homosexuel. J'étais avec ma partenaire. C'était ma première fois au Sénégal. Je n'avais pas eu peur quand j'ai vu la foule se diriger vers moi, parce que je n'avais rien à me reprocher’’, a narré le plaignant qui renseigne avoir récupéré ses deux chaînes.

Entendu à son tour, Mouhamed Fall renseigne n’avoir jamais levé la main sur la partie civile. ‘’Je ne suis pas l’individu qui apparaît sur la vidéo’’, s’est-il défendu. Quant à Thieyacine, il renseigne qu’il a uniquement ramassé la chaîne en or du plaignant, tout en niant avoir violenté l’Américain. Pour sa part, Pape Sow a déclaré : ‘’Je ne faisais que regarder la scène.’’

À la suite de la partie civile qui a réclamé 2 000 euros en guise de dédommagement, le maître des poursuites a requis deux ans d’emprisonnement dont 3 mois ferme contre Mouhamed Fall et Thieyacine Dieng. S’agissant de Pape Sow, le substitut du procureur de la République a requis sa relaxe au bénéfice du doute.

Venus défendre Pape Sow, Maitres Bachir Lo et Abou Abel Daff ont sollicité le renvoi des fins de la poursuite de leur client.

Celui-ci a été finalement relaxé. Thieyacine Dieng et Mouhamed Fall, par contre, ont écopé d’une peine de deux ans dont six mois ferme. En sus de leur peine, ils sont contraints d’allouer à l’Américain Cédric Perry la somme d’un million de francs CFA en guise de dédommagement.

MAGUETTE NDAO