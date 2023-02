Le meeting de la mouvance présidentielle organisé hier à Pikine, a tenu toutes ses promesses. Le PM Amadou Ba a pratiquement acté la participation de Macky Sall à la Présidentielle de 2024. Il a salué la mobilisation et mis en garde l’opposition. La mouvance présidentielle compte remettre ça dans les autres départements de la capitale.

Les fruits ont tenu les promesses des fleurs, hier, lors du meeting de la mouvance présidentielle au terrain CFA sis à Djiddah Thiaroye Kao, dans le département de Pikine.

En effet, il y a eu une forte mobilisation des militants, venus des quatre coins du pays. Les responsables de la mouvance ont été aussi de la partie. Ils étaient presque tous là. Sans oublier la présence de la première dame Marième Faye Sall.

Lors de son speech qui a clôturé le meeting organisé par les départements de Pikine, Guédiawaye, Rufisque et Keur Massar, le Premier ministre a salué cette forte mobilisation des grands jours et félicité les organisateurs. Amadou Ba de dire qu’ils ont montré à tout le pays leur engagement derrière leur mentor Macky Sall.

‘’Il (Macky Sall) a vu votre engagement. Nous avons entendu vos messages. Le président l’a entendu. Il sait ce que vous voulez. Ce que nous souhaitons pour lui. Tout ce que nous faisons, on le met dans l’ordre des choses. Il a triplé toutes les réalisations que ses prédécesseurs avaient faites, quand il a accédé au pouvoir. Il a construit neuf établissements sanitaires. Son objectif, dans les prochaines années, est de doter chaque département d’un hôpital. Quand j’entends l’opposition parler, on sent la peur. Ils ont raison d’avoir peur. Avec cette mobilisation de la banlieue d’aujourd’hui, on sait que la majorité est avec Macky Sall. Le peuple tient à Macky Sall. C’est tout le Sénégal qui s’est réuni ici’’, a lancé le PM à la foule.

Amadou Ba d’ajouter : ‘’Je voulais que vous ne soyez pas inquiets. Nous allons défendre la République, les institutions, le président Macky Sall. Si c’était un championnat professionnel, le Sénégal, ni l’Afrique ne sauraient acheter le président Macky. C’est pour cela que nous avons besoin de lui encore des années. Si on voit cette foule, cette forte mobilisation, on sait où se trouve la majorité. Elle est avec nous. Le Sénégal est uni et indivisible. (Son discours a été coupé par le tombeur de Balla Gaye 2, Boy Niang 2, qui venait d’arriver). Nous avons un parti solide, mobilisé, qui a trouvé son unité. Désormais, opter la loi du talion. Le reste, c’est une affaire de l’État. Nous avons une tradition de la République’’.

Parlant de l’opposition, il a ajouté que le constat est que des responsables menacent les magistrats, des agents des impôts et domaines, des gendarmes, mais que l’État, qui est toujours debout, le restera. ‘’Ceux qui vont enfreindre la loi auront affaire à dame justice. Personne ne peut désormais déstabiliser, ni saper l’unité du pays. Je le dis en tant que militant engagé du parti le plus fort, mais aussi en tant que Premier ministre. Nous voulons la paix et nous le souhaitons, mais ceux qui veulent le contraire, l’État restera debout et fera face. Je veux rassurer l’ensemble des fonctionnaires, militants, Sénégalais que force restera à la loi. On a vraiment les moyens de faire face, de préserver la tranquillité des citoyens et l’ordre public’’, a-t-il poursuivi.

‘’On ne parle plus de 2024. C’est déjà passé, pour nous’’

Il faut dire que le fil conducteur du Premier ministre a été le troisième mandat, en dehors des diatribes à peine voilées sur Ousmane Sonko. Ainsi, s’adressant à la foule, il a confié avoir entendu le message d’unité et d’engagement pour Macky Sall. ‘’Il (Macky Sall) peut compter sur vous. On est avec lui pour demain et après-demain. Nous n’avons pas de plans pour dire A, B, C. Lui seul. Nous sommes derrière lui. 2024 et 2029, c’est pareil pour nous. Tant que Macky sera là, nous serons avec lui. C’est ce message que nous voulons entendre de vous. Vous êtes la raison de vivre de Macky. Il aime l’Afrique, le Sénégal. Il va vous le rendre. Il ne fait que travailler pour nous. Nous allons lui rendre la monnaie, d’autant plus que nous avons vu les résultats. Chers militants, défendons le président Macky, pour qu’il fasse ce que nous voulons qu’il fasse. Qu’il continue de nous guider, de mettre en avant le PSE…’’.

Le Premier ministre de marteler : ‘’Pikine a investi Macky Sall. J’attends cela des départements de Dakar et Rufisque pour faire plus que cela, prochainement, même si ce sera difficile, vu cette vague déferlante de personnes cet après-midi.’’

Amadou Ba de terminer : ‘’Vous vous êtes organisés. Vous avez mobilisé. Nous allons faire la même chose à Rufisque, Guédiawaye, Dakar et Keur Massar. Faisons l’unité autour de lui (Macky Sall). Le gouvernement et le parti aideront dans ce sens. Nous allons rester avec lui et le plus longtemps. On ne parle plus de 2024. C’est déjà passé pour nous.’’

Ces couacs qui ont failli gâcher la fête

Si le pari de la mobilisation a été réussi avec la présence des beaucoup de responsables, ministres, directeurs généraux et le chanteur Wally Ballago Seck, la fête a failli être gâchée.

En effet, en début d’après-midi, il y a eu une bataille rangée entre les militants du maire Mamadou Guèye de la commune de Djiddah Thiaroye Kao qui a accueilli la rencontre, et ceux du maire de Mbao Abdou Karim Sall. Une histoire de positionnement. Il y a eu des jets de pierres et de chaises. Des blessés légers ont été enregistrés. Mais le calme est revenu.

L’autre fait marquant de la rencontre a été la présence de militants venus d’un peu partout du Sénégal. Une mobilisation ‘’Ndiaga Ndiaye’’. Les plus visibles étaient ceux venus de Thiès, Saint-Louis, Sédhiou, Fatick et Diourbel. Il y a lieu aussi de préciser qu’il y avait une forte présence de bus communément appelés ‘’Horaires’’. Selon certaines indiscrétions, si le pari de la mobilisation a été tenu, c’est parce que le palais a sorti les gros moyens. On parle d’une enveloppe de 100 millions F CFA.

Il faut aussi souligner que la guerre des pancartes a fait rage.

La rencontre, du fait de la forte présence de véhicules, a occasionné des embouteillages monstres, dans certaines parties du département. Les policiers étaient en masse et ont veillé au grain.

CHEIKH THIAM