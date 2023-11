Né le 7 juin 2008 à Pikine, Amara Diouf, retenez bien ce nom, nous avons peut-être, là, le futur du football sénégalais, voire africain. Depuis la Can U17 où il avait été sacré avec le Sénégal, avec en prime le trophée du meilleur buteur, le pensionnaire de Génération Foot continue de marquer les esprits. Il poursuit en ce moment même l'écriture de sa récente histoire, à la Coupe du monde des moins de 17 ans, en Indonésie.

“Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années”. À juste 15 ans et déjà sacré phénomène du football sénégalais, Amara Diouf est une pépite. Avec 11 matchs au total (8 en U17), (2 chez les moins de 20 ans) et une rencontre en équipe A, le pensionnaire de Génération Foot a inscrit 8 buts lors de ses sorties. En Algérie, lors de la dernière Can U17, il a remporté le trophée du meilleur buteur avec 5 réalisations.

Percutant, puissant, dribbleur, le tout couronné d'une pointe de vitesse exceptionnelle sur le côté gauche et avec son pied droit, le capitaine des U17 rappelle facilement Vinicius, Marcus Rashford, voire Kylian Mbappé. Bref, du haut de son 1m75, il a le profil de tous ces ailiers du football moderne qui partent de la gauche ou du flanc droit pour venir repiquer au milieu, s'ils ne terminent pas leurs actions par un centre dans la surface de réparation.

À l'image de tous ceux cités plus haut, il a déjà tous les atouts et plus encore pour prendre, peut-être un peu plus tard, la relève du football africain d'une manière générale.

Sur le terrain également, en sus des buts et autres passes décisives, le Pikinois s'illustre par son leadership. Malgré son jeune âge, 15 ans, il faut le rappeler, Amara semble être plus mature et posé que ses coéquipiers. Lors de la Can U17, notamment, on pouvait le voir souvent rappeler le reste de l'équipe à l'ordre, afin d'éviter que les pulsions juvéniles ne prennent le dessus sur l'esprit du jeu. Il n'est pas capitaine de la catégorie U17 par hasard, c'est un leader né.

L'Europe se bouscule pour le recruter

Bien évidemment, un tel diamant, bien qu'encore brut, attise toutes les convoitises. En effet, les plus grosses écuries européennes veulent la pépite sénégalaise. Manchester City, Arsenal, Barcelone ou encore le Real Madrid ont déjà approché l'entourage d'Amara Diouf, a révélé ‘’L'Équipe’’. Cependant, son club formateur, Génération Foot, l'envoie en France, plus précisément au FC Metz, une fois la majorité atteinte. “À 18 ans, il ira là-bas. C’est notre club partenaire. Sadio Mané, qui est son modèle, parle énormément avec lui. L’autre jour, il lui a dit : ‘Signe à Metz, tu ne le regretteras pas. Moi, je suis même passé par la 3e division avec cette équipe, et regarde où j’en suis maintenant. Les grands clubs seront toujours là, si tu ne grilles pas les étapes’, a révélé le président de GF, Mady Touré, dans les colonnes du journal ‘’L'Équipe’’.

Il est clair que sur le Vieux Continent, Amara va mieux exploiter son potentiel. Mais selon cette légende du football sénégalais, il ne faudrait pas précipiter les choses. El Hadj Ousseynou Diouf préconise la gestion optimale progressive du prodige. “C’est quelqu’un qui est pétri de talent, mais nous, notre rôle est de pouvoir le gérer, c'est-à-dire qu’il doit avoir de plan de carrière. Il doit être encadré. Demain, il peut être un grand joueur. Il a tout pour devenir meilleur que Sadio et meilleur qu’El Hadj Diouf”, a commenté le premier Ballon d’or africain du Sénégal.

Mamadou Diop